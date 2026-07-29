Czy jest dodatek do emerytury za niepełnosprawność?

Osoby uprawnione do emerytury czy renty mogą otrzymywać dodatek pielęgnacyjny. Dodatki wypłacają organy rentowe takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku do otrzymania świadczenia konieczny jest wniosek, który rozpoczyna procedurę orzeczniczą. W myśl przepisów, całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych.

Co ważne, prawo do dodatku pielęgnacyjnego mają też osoby, które ukończyły 75 lat. Takim seniorom organy rentowe wypłacają dodatki bez wniosków.

Ważne Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest waloryzowana co roku. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Ale uwaga! Osobie uprawnionej do emerytury, przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Niektóre osoby z niepełnosprawnościami pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Stanowi o tym wprost art. 16 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Gdy ZUS przyzna dodatek, a osoba z niepełnosprawnością pobiera zasiłek, to trzeba o tym niezwłocznie powiadomić organ gminy. Jeżeli oba świadczenia będą wypłacane w tym samym czasie, to ZUS (lub KRUS) potrąci z emerytury kwoty nienależnie pobranych zasiłków i przekaże je gminie.

Co jeszcze z ZUS dla emeryta z niepełnosprawnością?

Jakie inne świadczenia może otrzymywać emeryt z niepełnosprawnościami? Z finansowych form pomocy warto wymienić świadczenie wspierające i świadczenie uzupełniające.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Maksymalnie wynosi ono 500 zł miesięcznie. Na rzeczywistą wysokość świadczenia wpływa jednak suma kwot innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie „500 plus” wypłaca ZUS lub KRUS. Nie ma przeszkód, aby świadczenie uzupełniające łączyć z emeryturą czy chociażby ze świadczeniem wspierającym.

O świadczenie wspierające w 2026 r. mogą ubiegać się wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, którym przyznano przynajmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Decyzje w tym zakresie wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Procedura jest kilkuetapowa. Do uzyskania decyzji WZON potrzebne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (np. ZUS). Z kolei decyzja o potrzebie wsparcia jest niezbędna, aby ZUS mógł przyznać świadczenie wspierające. Wysokość wypłat jest uzależniona od liczby przyznanych punktów oraz aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. kwoty świadczenia wspierającego to: 792, 1188, 1583, 2375, 3562 albo 4353 zł miesięcznie.