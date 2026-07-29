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Czy jest dodatek do emerytury za niepełnosprawność?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:10
[aktualizacja dzisiaj, 16:50]
Co z ZUS dla emeryta z niepełnosprawnością?
Co z ZUS dla emeryta z niepełnosprawnością?/Shutterstock
Prawo nie przewiduje „dodatku za niepełnosprawność”. Osoby uprawnione do emerytury mogą jednak otrzymywać dodatek pielęgnacyjny i inne formy finansowej pomocy związane z niezdolnością do samodzielnej egzystencji czy potrzebą wsparcia. Podpowiadamy jakie warunki są wymagane i ile wynoszą poszczególne świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby z niepełnosprawnością - jakie warunki?

Osoby uprawnione do emerytury czy renty mogą otrzymywać dodatek pielęgnacyjny. Dodatki wypłacają organy rentowe takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku do otrzymania świadczenia konieczny jest wniosek, który rozpoczyna procedurę orzeczniczą. W myśl przepisów, całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych.

Co ważne, prawo do dodatku pielęgnacyjnego mają też osoby, które ukończyły 75 lat. Takim seniorom organy rentowe wypłacają dodatki bez wniosków.

Ważne

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest waloryzowana co roku. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Ale uwaga! Osobie uprawnionej do emerytury, przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Jak „przejść” z zasiłku pielęgnacyjnego na dodatek pielęgnacyjny?

Niektóre osoby z niepełnosprawnościami pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Jest to świadczenie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Stanowi o tym wprost art. 16 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Gdy ZUS przyzna dodatek, a osoba z niepełnosprawnością pobiera zasiłek, to trzeba o tym niezwłocznie powiadomić organ gminy. Jeżeli oba świadczenia będą wypłacane w tym samym czasie, to ZUS (lub KRUS) potrąci z emerytury kwoty nienależnie pobranych zasiłków i przekaże je gminie.

Co jeszcze z ZUS dla emeryta z niepełnosprawnością?

Jakie inne świadczenia może otrzymywać emeryt z niepełnosprawnościami? Z finansowych form pomocy warto wymienić świadczenie wspierające i świadczenie uzupełniające.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Maksymalnie wynosi ono 500 zł miesięcznie. Na rzeczywistą wysokość świadczenia wpływa jednak suma kwot innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie „500 plus” wypłaca ZUS lub KRUS. Nie ma przeszkód, aby świadczenie uzupełniające łączyć z emeryturą czy chociażby ze świadczeniem wspierającym.

O świadczenie wspierające w 2026 r. mogą ubiegać się wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, którym przyznano przynajmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Decyzje w tym zakresie wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Procedura jest kilkuetapowa. Do uzyskania decyzji WZON potrzebne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (np. ZUS). Z kolei decyzja o potrzebie wsparcia jest niezbędna, aby ZUS mógł przyznać świadczenie wspierające. Wysokość wypłat jest uzależniona od liczby przyznanych punktów oraz aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. kwoty świadczenia wspierającego to: 792, 1188, 1583, 2375, 3562 albo 4353 zł miesięcznie.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 425);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203);

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 873).

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Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek

Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.

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Tematy: zasiłek pielęgnacyjnyemeryturafinanse osobisteniepełnosprawność
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