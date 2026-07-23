Bon senioralny - nowy program w gminach

Prezydent 17 lipca 2026 r. podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Teraz ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy (poza wyjątkami) mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dla seniorów oznacza to, iż jeszcze w czwartym kwartale tego roku zaczną obowiązywać przepisy o bonie senioralnym. Co ważne, nie każda gmina wprowadzi świadczenie od razu. Bon będzie bowiem realizowany etapami:

• w pierwszej kolejności – w gminach, na których terenie nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów;

• następnie – w gminach, na których terenie publiczne usługi opiekuńcze są realizowane dla nie więcej niż 10 osób;

• następnie – w gminach o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów.

Na czym będą polegały usługi w ramach bonu senioralnego?

Bon senioralny będzie formą wsparcia seniora, który ukończył 65. rok życia. Program zrealizują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Usługi w ramach bonu senioralnego obejmują zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego seniora, w szczególności:

• pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie się, przygotowywanie posiłków, poruszanie się lub utrzymywanie porządku;

• opiekę higieniczno-pielęgnacyjną;

• wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;

• zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.

Komu będzie przysługiwał bon senioralny?

Senior skorzysta z bonu senioralnego, jeżeli ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego i spełni wymagane kryterium dochodowe.

W 2026 r. próg dochodowy będzie wynosił 3410 zł i zostanie zwalcowywany od 1 marca 2027 r. Gmina weźmie tu pod uwagę średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed wnioskiem.

Czy bon senioralny będzie można łączyć ze świadczeniem wspierającym?

Nowy bon nie będzie jednak przysługiwał seniorowi korzystającemu ze świadczenia wspierającego. Gmina nie przyzna też bonu, jeżeli na seniora jest ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy zasiłku dla opiekuna.

Ponadto bonu nie będzie można łączyć:

ze specjalnymi usługami opiekuńczymi w ośrodkach wsparcia,

z usługami opiekuńczymi albo asystencją osobistą dofinansowanymi z programów rządowych lub resortowych,

z całodobową opieką stacjonarną świadczoną:

w domu pomocy społecznej;

w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

przez inny podmiot,

z instytucjonalną opieką dzienną

Ważne Ale uwaga! Gmina będzie w powyższych sytuacjach będzie mogła wyjątkowo przyznać bon. Będzie to możliwe pod warunkiem, że usługa lub opieka miałaby charakter doraźny i jednorazowo trwałaby nie dłużej niż 14 dni.

Co ważne, samo pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego czy dodatku pielęgnacyjnego przez seniora nie będzie wyłączało prawa do bonu.

Podsumowanie

Chociaż nowe usługi mogą poprawić sytuację osób starszych, to liczba beneficjentów programu nie będzie duża. Osoby z niepełnosprawnościami nie zostaną objęte bonem senioralnym, jeżeli korzystają z niektórych form pomocy takich jak przykładowo świadczenie wspierające.