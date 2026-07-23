Forsal logo

Bon senioralny a świadczenie wspierające. Kto nie skorzysta z nowych przepisów?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:41
[aktualizacja dzisiaj, 08:35]
Czy bon senioralny można łączyć ze świadczeniem wspierającym?
Czy bon senioralny można łączyć ze świadczeniem wspierającym?/Shutterstock
Jeszcze w 2026 roku pierwsze gminy wprowadzą nowy rodzaj usług dla osób starszych. Czy bon senioralny będzie można łączyć ze świadczeniem wspierającym? Co w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku pielęgnacyjnego? Odpowiadamy na ważne pytania!

Bon senioralny - nowy program w gminach

Prezydent 17 lipca 2026 r. podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. Teraz ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy (poza wyjątkami) mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dla seniorów oznacza to, iż jeszcze w czwartym kwartale tego roku zaczną obowiązywać przepisy o bonie senioralnym. Co ważne, nie każda gmina wprowadzi świadczenie od razu. Bon będzie bowiem realizowany etapami:

• w pierwszej kolejności – w gminach, na których terenie nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów;

• następnie – w gminach, na których terenie publiczne usługi opiekuńcze są realizowane dla nie więcej niż 10 osób;

• następnie – w gminach o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów.

Na czym będą polegały usługi w ramach bonu senioralnego?

Bon senioralny będzie formą wsparcia seniora, który ukończył 65. rok życia. Program zrealizują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Usługi w ramach bonu senioralnego obejmują zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego seniora, w szczególności:

• pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubieranie się, przygotowywanie posiłków, poruszanie się lub utrzymywanie porządku;

• opiekę higieniczno-pielęgnacyjną;

• wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;

• zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową.

Komu będzie przysługiwał bon senioralny?

Senior skorzysta z bonu senioralnego, jeżeli ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego i spełni wymagane kryterium dochodowe.

W 2026 r. próg dochodowy będzie wynosił 3410 zł i zostanie zwalcowywany od 1 marca 2027 r. Gmina weźmie tu pod uwagę średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed wnioskiem.

Czy bon senioralny będzie można łączyć ze świadczeniem wspierającym?

Nowy bon nie będzie jednak przysługiwał seniorowi korzystającemu ze świadczenia wspierającego. Gmina nie przyzna też bonu, jeżeli na seniora jest ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy zasiłku dla opiekuna.

Ponadto bonu nie będzie można łączyć:

  • ze specjalnymi usługami opiekuńczymi w ośrodkach wsparcia,
  • z usługami opiekuńczymi albo asystencją osobistą dofinansowanymi z programów rządowych lub resortowych,
  • z całodobową opieką stacjonarną świadczoną:
  • w domu pomocy społecznej;
  • w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
  • osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
  • w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • przez inny podmiot,
  • z instytucjonalną opieką dzienną

Ważne

Ale uwaga! Gmina będzie w powyższych sytuacjach będzie mogła wyjątkowo przyznać bon. Będzie to możliwe pod warunkiem, że usługa lub opieka miałaby charakter doraźny i jednorazowo trwałaby nie dłużej niż 14 dni.

Co ważne, samo pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego czy dodatku pielęgnacyjnego przez seniora nie będzie wyłączało prawa do bonu.

Podsumowanie

Chociaż nowe usługi mogą poprawić sytuację osób starszych, to liczba beneficjentów programu nie będzie duża. Osoby z niepełnosprawnościami nie zostaną objęte bonem senioralnym, jeżeli korzystają z niektórych form pomocy takich jak przykładowo świadczenie wspierające.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (podpisana przez Prezydenta)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek

Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBon senioralny a świadczenie wspierające. Kto nie skorzysta z nowych przepisów? »
Tematy: świadczenie wspierającebon senioralnybon senioralny 2026twoje finanse
Powiązane
Dla kogo świadczenie wspierające w 2026 r.?
Świadczenie wspierające 2026. 4353 zł z ZUS niełatwo uzyskać [FAQ]
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Czym jest bon senioralny? Nowe podejście do opieki nad osobami 65+
Czym jest bon senioralny? Nowe podejście do opieki nad osobami 65+
Nie przegap
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Rynki i finanse oczami inwestorów z Wall Street. W jakie spółki inwestują, na jakich akcjach zarabiają amerykańscy inwestorzy.
Rynki finansowe według inwestorów z Wall Street. Na jakich akcjach zarabiają i co aktualnie modeluje rynki
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Schetyna: Jeszcze w tej kadencji
Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Schetyna: Jeszcze w tej kadencji
Czy bon senioralny można łączyć ze świadczeniem wspierającym?
Bon senioralny a świadczenie wspierające. Kto nie skorzysta z nowych przepisów?
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Polecamy
Polacy coraz częściej wybierają kolej. Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat
Polacy coraz częściej wybierają kolej. W maju Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę
Niebezpieczna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ataki USA i Huti napędzają wzrost cen ropy naftowej
Niebezpieczna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Ataki USA i Huti napędzają wzrost cen ropy naftowej
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja ogranicza ruch statków w ważnym porcie. Powodem ukraińskie ataki dronów
Wałerij Załużny, Załużny
Mocne słowa gen. Załużnego o następcy. „Nigdy nie będzie miał powodu do wstydu”
rekrutacja, praca, pracodawca
PPK po zmianie pracodawcy. Co dzieje się ze zgromadzonymi środkami? Co należy zrobić?
monety, zbieranie, segregator
NBP przypomina jedną z najsłynniejszych monet II RP. Kosztuje 550 zł
Kraj
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu
Kierowcy mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji. 96 120 zł kary od skarbówki
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności
Świat
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Eurofighter Typhoon z lojalnymi skrzydłowymi
Eurofighter Typhoon pójdzie śladem F-35. Brytyjczycy szykują dużą zmianę
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na obchodach Dnia Konstytucji
Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Wraca temat zakończenia wojny
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja ogranicza ruch statków w ważnym porcie. Powodem ukraińskie ataki dronów
Wałerij Załużny, Załużny
Mocne słowa gen. Załużnego o następcy. „Nigdy nie będzie miał powodu do wstydu”
Ile jak dotąd kosztowała wojna z Iranem? Pentagon podał nowe dane
Ile jak dotąd kosztowała wojna z Iranem? Pentagon podał nowe dane
Białoruś przerzuciła wojska specjalne na granicę z Ukrainą. Co planuje Mińsk?
Białoruś przerzuciła wojska specjalne na granicę z Ukrainą. Co planuje Mińsk?
Żołnierze pułku "Skała" walczą w Konstantynówce
Donbaskie twierdze mają słaby punkt. Ekspert wyjaśnia, kiedy Rosjanie odbierają Ukraińcom przewagę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj