Czym jest bon senioralny? Nowe podejście do opieki nad osobami 65+

Bon senioralny 2026: Sejm przyjął ustawę o opiece długoterminowej. Największa zmiana w systemie wsparcia seniorów od lat

Sejm przyjął już ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która wprowadza zupełnie nowy instrument wsparcia dla osób po 65. roku życia – bon senioralny. To rozwiązanie ma zmienić sposób, w jaki państwo organizuje pomoc dla seniorów, przenosząc ciężar z rozproszonych świadczeń na skoordynowany system usług w miejscu zamieszkania.

Ustawa jest jednym z elementów realizacji zobowiązań wynikających z Krajowy Plan Odbudowy i trafi teraz do dalszych prac w Senat. Za ustawą zagłosowało 415 posłów, przeciw był 1 poseł, a 20 wstrzymało się od głosu.

Czym jest bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+

Bon senioralny to świadczenie, które nie będzie wypłacane w formie gotówki. Zamiast tego senior otrzyma dostęp do konkretnych usług opiekuńczych i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wprost wskazano, że: „bon senioralny jest rozwiązaniem, które ma pomóc osobom 65 plus w codziennym życiu, zapewniając im dostęp do usług wsparcia.”

Kluczową ideą jest umożliwienie osobom starszym jak najdłuższego pozostania w ich własnym środowisku – w domu, wśród bliskich i sąsiadów – bez konieczności kierowania ich do instytucji opiekuńczych.

Kto będzie mógł otrzymać bon senioralny?

Nowe świadczenie będzie miało charakter celowany i nie obejmie wszystkich seniorów automatycznie. Ustawodawca określił konkretne kryteria:

Warunki przyznania bonu:

ukończone 65 lat,

obywatelstwo Polski, UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii,

średni miesięczny dochód nieprzekraczający 3410 zł.

Oznacza to, że bon senioralny ma być wsparciem przede wszystkim dla osób o niższych i średnich dochodach, które nie są w stanie samodzielnie finansować usług opiekuńczych.

Na co można wykorzystać bon senioralny?

Bon senioralny nie jest świadczeniem pieniężnym, dlatego nie trafia bezpośrednio do rąk seniora. Jest realizowany w formie usług, które mają odpowiadać na codzienne potrzeby osób starszych.

Zakres wsparcia obejmuje m.in.:

pomoc w ubieraniu się i higienie,

przygotowywanie posiłków,

sprzątanie i utrzymanie porządku w domu,

wsparcie w kontaktach z systemem ochrony zdrowia,

pomoc w organizacji wizyt lekarskich,

przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Jak podkreślono w założeniach programu, są to działania doraźne, krótkoterminowe – maksymalnie do dwóch tygodni.

Cel ustawy: uporządkowanie systemu opieki długoterminowej

Nowe przepisy nie ograniczają się wyłącznie do bonu senioralnego. Ich głównym celem jest stworzenie spójnego systemu opieki długoterminowej, który dotąd był rozproszony pomiędzy różne instytucje.

Ustawa wprowadza m.in.:

definicję opieki długoterminowej,

katalog usług zdrowotnych i społecznych,

definicję opieki nieformalnej,

definicję opiekuna nieformalnego,

system monitorowania jakości usług,

obowiązek corocznych raportów o sytuacji seniorów.

W uzasadnieniu wskazano: „celem całej ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych jest m.in. wprowadzenie definicji opieki długoterminowej”.

To oznacza próbę ujednolicenia systemu, który dotąd działał w dwóch równoległych obszarach: ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Nowa koordynacja: kto będzie odpowiadał za system?

W ramach reformy przewidziano centralny mechanizm koordynacji polityki senioralnej. Ważną rolę ma pełnić Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej, którego zadania obejmą:

nadzór nad wdrażaniem opieki długoterminowej,

koordynację działań między instytucjami,

przygotowywanie corocznych raportów o sytuacji osób starszych.

Celem jest zwiększenie efektywności i ograniczenie sytuacji, w której seniorzy i ich rodziny muszą samodzielnie „poruszać się” po skomplikowanym systemie świadczeń.

Jak będzie działał bon senioralny w praktyce?

Program będzie wdrażany etapowo i w pierwszej kolejności obejmie gminy, które obecnie nie realizują usług opiekuńczych dla seniorów.

Harmonogram finansowania:

2026 r. – 100 mln zł (start w IV kwartale),

– 100 mln zł (start w IV kwartale), 2027 r. – 400 mln zł,

– 400 mln zł, 2028 r. – 500 mln zł,

Łącznie: 1 miliard złotych w trzy lata.

Realizatorem programu będą gminy, które otrzymają środki z budżetu państwa w ramach trzyletnich programów rządowych.

Polityczna debata o bonie senioralnym

Wprowadzenie bonu senioralnego wywołało szeroką debatę wśród wszystkich klubów parlamentarnych. Projekt oceniano zarówno jako potrzebny, jak i niewystarczający.

Joanna Borowiak wskazywała, że projekt może mieć ograniczony zasięg i nie rozwiąże realnych problemów wszystkich seniorów. Podkreśliła również: „projekt jest próbą ratowania wizerunku kosztem seniorów”.

W debacie pojawiły się także obawy, że z nowego rozwiązania skorzysta jedynie część osób starszych, a część może stracić dotychczasowe formy wsparcia.

Zwolennicy reformy podkreślają uporządkowanie systemu

Iwona Maria Kozłowska zwracała uwagę, że reforma może zakończyć wieloletni chaos kompetencyjny: „projektowana ustawa stanowi jedną z najważniejszych od lat prób uporządkowania systemu wsparcia osób starszych oraz osób wymagających długotrwałej opieki”.

Podkreślano, że dotychczasowe świadczenia były rozproszone pomiędzy różne instytucje.

Wątpliwości dotyczące gmin i finansowania

Bożena Borowiec zwróciła uwagę na ryzyko nierównomiernego obciążenia gmin, wskazując na konieczność bardziej sprawiedliwego modelu wsparcia.

Witold Tumanowicz podnosił kwestie finansowe: „Zgodnie z oceną skutków regulacji koszt funkcjonowania programu ma wynosić około 500 mln zł rocznie”.

Argumenty zwolenników z różnych ugrupowań

Agnieszka Maria Kłopotek wskazywała na problem braku informacji dla rodzin seniorów: „Dzisiaj osoba starsza i jej rodzina często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy”.

Wioleta Tomczak oceniła reformę jako odpowiedź na systemowy problem: „Projektowana ustawa zmienia właśnie ten stan rzeczy”.

Marta Stożek podkreślała jednak, że sama koordynacja nie wystarczy bez realnych zasobów: „bon senioralny nie może być protezą zamiast powszechnego prawa do opieki”.

Co oznacza bon senioralny dla seniorów i rodzin?

W praktyce wprowadzenie bonu senioralnego może oznaczać:

łatwiejszy dostęp do opieki domowej,

krótkoterminową pomoc w sytuacjach kryzysowych,

większą kontrolę państwa nad jakością usług,

odciążenie rodzin w codziennej opiece,

rozwój usług środowiskowych w gminach.

Jednocześnie skala programu i jego ograniczenia dochodowe sprawiają, że nie będzie to świadczenie powszechne.

Co dalej z ustawą?

Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senat. Senat może wprowadzić poprawki, a następnie projekt wróci do Sejmu.

Ostateczny kształt przepisów poznamy po zakończeniu całego procesu legislacyjnego.

FAQ – BON SENIORALNY (SEO)

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie niepieniężne dla osób 65+, umożliwiające korzystanie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Komu przysługuje bon senioralny?

Osobom powyżej 65. roku życia spełniającym kryterium dochodowe do 3410 zł oraz posiadającym określone obywatelstwo.

Czy bon senioralny to pieniądze?

Nie. Bon senioralny nie jest wypłacany w gotówce, tylko w formie usług opiekuńczych.

Na co można wykorzystać bon senioralny?

Na pomoc w codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie, gotowanie, higiena, kontakt z lekarzem i wsparcie społeczne.

Jak długo trwa pomoc w ramach bonu senioralnego?

Maksymalnie do dwóch tygodni w ramach jednego świadczenia.

Kiedy wejdzie bon senioralny?

Program ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028, z pierwszym wdrożeniem w IV kwartale 2026 roku.

Kto realizuje bon senioralny?

Za realizację odpowiadają gminy w ramach programów rządowych finansowanych z budżetu państwa.

Czy bon senioralny zastąpi inne świadczenia?

Nie wprost, ale może zmienić strukturę dotychczasowego wsparcia dla osób starszych w zależności od ostatecznych przepisów.