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Tajemniczy obiekt nad Lubelskiem. Wojsko i służby na miejscu zdarzenia

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 07:56
Tajemniczy obiekt nad Lubelskiem. Wojsko i służby na miejscu zdarzenia
Tajemniczy obiekt nad Lubelskiem. Wojsko i służby na miejscu zdarzenia/Shutterstock
W czwartek nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, o godz. 3.46 obiekt zniknął z systemów obserwacyjnych, a prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia.

O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16 - podało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

F-16 poderwany do akcji. Obiekt zniknął z radarów

Jak poinformowano, o godz. 3.46 „przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych” i „w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24”.

Dowództwo poinformowało, że „załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim”.

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W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające i skierowano tam Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby.

Krater o średnicy 10 metrów. Strażacy zabezpieczają teren

Rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra przekazał PAP, że strażacy zabezpieczają krater o średnicy ok. 10 m., który znaleziono w czwartek rano w miejscowości Tarnawa-Kolonia (woj. lubelskie). Wcześniej strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę, w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został system wczesnego ostrzegania. W Lublinie syreny zawyły w czwartek około godz. 3.50. Po kilku minutach alarm został odwołany.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił ZbrojnychF16MiG
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