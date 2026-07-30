Tajemniczy obiekt nad Lubelskiem. Wojsko i służby na miejscu zdarzenia

„O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16 - podało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

F-16 poderwany do akcji. Obiekt zniknął z radarów

Jak poinformowano, o godz. 3.46 „przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych” i „w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24”.

Dowództwo poinformowało, że „załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim”.

W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające i skierowano tam Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby.

Krater o średnicy 10 metrów. Strażacy zabezpieczają teren

Rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra przekazał PAP, że strażacy zabezpieczają krater o średnicy ok. 10 m., który znaleziono w czwartek rano w miejscowości Tarnawa-Kolonia (woj. lubelskie). Wcześniej strażacy otrzymali zgłoszenie, że w okolicy Turobina i Tarnawy doszło do wybuchu.

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę, w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został system wczesnego ostrzegania. W Lublinie syreny zawyły w czwartek około godz. 3.50. Po kilku minutach alarm został odwołany.