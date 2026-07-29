Trzej giganci złamali granicę: 2600 paczek na minutę. Kto kogo goni?

Absolutny rekord tempa: Polskie osiedla zalewa nowa fala urządzeń. W ciągu zaledwie 12 miesięcy sieć automatów urosła o ponad 27%, a czerwiec 2026 roku przyniósł kolejny przełom.

Polskie osiedla zalewa nowa fala urządzeń. W ciągu zaledwie 12 miesięcy sieć automatów urosła o ponad 27%, a czerwiec 2026 roku przyniósł kolejny przełom. Elitarny „klub 10 tysięcy” powiększony: Monopol jednej firmy to już przeszłość. Wyścig wszedł w nową fazę, a mityczną barierę 10 tysięcy maszyn przekroczyło już trzech głównych graczy.

Monopol jednej firmy to już przeszłość. Wyścig wszedł w nową fazę, a mityczną barierę 10 tysięcy maszyn przekroczyło już trzech głównych graczy. Szokujące tempo e-commerce: Polacy całkowicie porzucili tradycyjne listy na rzecz skrytek. Licznik przesyłek bije obecnie w zwalającym z nóg tempie ponad 2600 paczek na minutę .

Polacy całkowicie porzucili tradycyjne listy na rzecz skrytek. Licznik przesyłek bije obecnie w zwalającym z nóg tempie . Zażarta walka o osiedlowe trawniki: Jeden z konkurentów zaliczył dwucyfrowy wzrost w zaledwie trzy miesiące. Sprawdź poniżej, kto rośnie najszybciej i jak wygląda aktualny ranking sił.

Licznik bije w zastraszającym tempie. W Polsce działa już ponad 73,2 tysiąca automatów paczkowych. Tylko w ciągu jednego kwartału przybyło ich niemal 5%, a rok do roku sieć urosła o ponad 27%. Choć lider wciąż jest jeden, konkurencja depcze mu po piętach szybciej, niż mogło się wydawać.

Trzej gracze w „klubie 10 tysięcy”. Kto goni InPost?

Era całkowitej dominacji jednej firmy powoli ustępuje miejsca zaciekłej rywalizacji. Choć InPost z wynikiem ok. 29,5 tys. maszyn wciąż nokautuje rywali, granica 10 tysięcy urządzeń została właśnie złamana przez kolejnych dwóch operatorów.

Prawdziwym jastrzębiem drugiego kwartału okazało się Allegro. Ich sieć One Box urosła w trzy miesiące o ponad 10%, osiągając poziom 10,7 tys. maszyn. Plan do końca roku? Równe 12,5 tysiąca.

Tak prezentuje się aktualna mapa sił na polskim rynku (stan na koniec II kwartału 2026 r.):

Operator / Sieć Liczba automatów InPost ok. 29,5 tys. DPD Pickup prawie 12,9 tys. Allegro One Box ok. 10,7 tys. DHL ponad 9,1 tys. ORLEN Paczka prawie 8,5 tys. Pocztex ponad 2,5 tys. RAZEM ponad 73,2 tys.

Uwaga: Dane Cashless.pl uwzględniają bieżące raporty operatorów. Oficjalne zestawienie UKE za 2025 rok mówiło o 67 060 automatach czyli ten ciągły wzrost jest niezaprzeczalny.

2600 paczek na minutę. Polacy przesiedli się na skrytki

Z czego wynika ten gigantyczny wyścig na stawianie nowych maszyn? Odpowiedź jest prosta: z naszych nawyków. W samym 2025 roku operatorzy obsłużyli w Polsce niemal 1,4 miliarda przesyłek kurierskich (wzrost o 14,3%).

Gdy przeliczymy to na czas, liczby zwalają z nóg. W Polsce wysyłamy średnio:

3,8 mln paczek dziennie,

paczek dziennie, 160 tys. paczek na godzinę,

paczek na godzinę, ponad 2600 przesyłek w każdej minucie!

Co ciekawe, tradycyjne listy odchodzą do lamusa (spadek o 7,7%), podczas gdy paczek z e-commerce jest już niemal dwa razy więcej niż tradycyjnej korespondencji. Badania UKE pokazują jednoznacznie: automaty paczkowe stały się dla Polaków wyborem numer jeden, trafia do nich ponad połowa wszystkich zamawianych przesyłek.

2600 paczek na minutę. Polacy przesiedli się na skrytki

Rynek przebił niewiarygodne 20 miliardów złotych!

Prawdziwym paliwem dla wysypu nowych automatów są potężne pieniądze, które Polacy pompują w zakupy internetowe. Najnowsze podsumowanie rynku usług pocztowych za 2025 rok pokazuje historyczną zmianę: cały sektor osiągnął wartość aż 20,16 miliarda złotych (wzrost o ponad 1,3 mld zł w zaledwie rok!).

Łącznie zrealizowaliśmy ponad 2,26 miliarda usług pocztowych. To tak, jakby na każdego mieszkańca Polski, od niemowlaka do seniora, przypadało średnio ponad 60 przesyłek rocznie.

Gdzie tkwi sekret tego wzrostu? Odpowiedź daje proste zestawienie: tradycyjny list umiera, a paczka staje się nowym królem.

Twarde liczby UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej):

Wskaźnik rynku (2025 r.) Wynik Zmiana rok do roku Wartość całego rynku 20,16 mld zł 📈 +7,0% Przesyłki kurierskie prawie 1,4 mld 📈 +14,3% Automaty do paczek 67 060 sztuk 📈 +29,7% Przesyłki listowe 0,73 mld 📉 -7,7%

Dane nie pozostawiają złudzeń. Polacy wysłali o niemal 8% mniej tradycyjnych listów niż rok wcześniej, podczas gdy liczba przesyłek kurierskich wzrosła o ponad 14%. To nie jest już stopniowa zmiana, to całkowita zmiana nawyków Polaków, która uzasadnia, dlaczego operatorzy wydają miliony na ststawianie kolejnych maszyn pod naszymi domami.

Czy automatów nie jest już za dużo?

Liczba 73 tysięcy maszyn robi wrażenie, ale na osiedlach zaczyna robić się ciasno. Często w jednym punkcie stoją obok siebie urządzenia trzech różnych firm. Mimo to eksperci uspokajają: do całkowitego nasycenia rynku wciąż daleko.

Głównym problemem pozostaje nierównomierne rozmieszczenie. Podczas gdy mieszkańcy dużych miast mają automat pod każdym blokiem, w wielu gminach wiejskich jedno urządzenie musi przypadać na ponad 2,5 tysiąca mieszkańców.

Rywalizujący operatorzy przestają walczyć wyłącznie o liczbę maszyn. Teraz liczy się pojemność skrytek, idealna lokalizacja oraz dostępność miejsc parkingowych. W szczytach sezonu (np. przed Świętami czy w Black Friday) obłożenie najpopularniejszych maszyn sięgało nawet 100%.

2600 paczek na minutę

Co to oznacza dla Twojego portfela i wygody?

Większa konkurencja to większy wybór, ale niekoniecznie niższe ceny dostaw. Wybierając automat, warto zwrócić uwagę na detale, które różnią poszczególnych operatorów:

Czas na odbiór: Niektóre sieci dają 48 godzin, inne skracają ten czas w okresach szczytu.

Niektóre sieci dają 48 godzin, inne skracają ten czas w okresach szczytu. Aplikacja mobilna: Czy pozwala na zdalne otwieranie skrytki i nadawanie zwrotów bez drukowania etykiety?

Czy pozwala na zdalne otwieranie skrytki i nadawanie zwrotów bez drukowania etykiety? Opcje przedłużenia: Czy w razie wyjazdu możesz odpłatnie zyskać dodatkową dobę?

Jedno jest pewne, rewolucja na rynku kurierskim w Polsce nie zwalnia tempa, a walka o osiedlowe trawniki i parkingi wejdzie w najbliższym roku w decydującą fazę.

Paczkomat. Paczka. Twoja wygoda

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Który operator ma obecnie najwięcej automatów paczkowych? Liderem pozostaje InPost z siecią liczącą około 29,5 tys. urządzeń. Ile automatów paczkowych działa łącznie w Polsce? Według najnowszych danych na koniec czerwca 2026 roku w Polsce funkcjonuje ponad 73,2 tys. automatów należących do różnych sieci. Jakie sieci przekroczyły próg 10 000 urządzeń? Są to InPost (29,5 tys.), DPD Pickup (12,9 tys.) oraz Allegro One Box (10,7 tys.). Tuż za nimi znajduje się DHL z wynikiem ponad 9,1 tys. maszyn. Który operator ma najwięcej automatów? Największą sieć posiada InPost, który na koniec czerwca 2026 roku miał około 29,5 tys. urządzeń. Ile automatów wykazał UKE? Według oficjalnego raportu UKE na koniec 2025 roku działało w Polsce 67 060 automatów do pocztowej obsługi klientów. Czy 73 tys. oznacza liczbę Paczkomatów InPost? Jest to łączna liczba automatów należących do kilku sieci. InPost posiadał około 29,5 tys. urządzeń. Czy automaty są popularniejsze niż dostawa pod drzwi? W szczegółowym badaniu UKE automaty były najczęściej wybieranym sposobem odbierania przesyłek kurierskich.

Źródła: Cashless.pl, zestawienie liczby automatów paczkowych na koniec II kwartału 2026 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej.