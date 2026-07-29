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Można dostać nawet 150 tysięcy złotych na domek letniskowy. Jak zdobyć to dofinansowanie

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 19:24
Dają nawet 150 tysięcy złotych na domki letniskowe. Jak zdobyć dofinansowanie
Dają nawet 150 tysięcy złotych na domki letniskowe. Jak zdobyć dofinansowanie/Shutterstock
Zamiast świecić pustką przez większą część roku, mogą na siebie zarabiać. Z takiego założenia, wychodzą właściciele domków letniskowych, którzy próbują przerobić je na małą agroturystykę albo miejsce weekendowego miejsca na wynajem. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba wyłożyć pieniądze na remont, wyposażenie czy reklamę. Okazuje się, że można sięgnąć po publiczne wsparcie. Na tej liście są dotacji z urzędów pracy, preferencyjne pożyczki i fundusze unijne. W niektórych przypadkach stawka przekracza nawet 150 tysięcy złotych.

Domek letniskowy to nie dom. I to zmienia wszystko

Wielu właścicieli zakłada, że skoro domek ma ogrzewanie, łazienkę i nadaje się do mieszkania przez cały rok, powinien być traktowany jak zwykły dom jednorodzinny. Tymczasem w świetle prawa decydujące znaczenie ma nie standard budynku, ale jego formalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków.

To istotne, w sytuacji, kiedy ktoś zamierza ubiega się dotacje Jeżeli nieruchomość figuruje jako obiekt rekreacyjny lub letniskowy, właściciel może zostać wyłączony z części programów przeznaczonych dla budynków mieszkalnych – wyjaśnia serwis biznes.info. Dotyczy to między innymi programu „Czyste Powietrze” jak również wybranych ulg podatkowych związanych z modernizacją domów jednorodzinnych.

Nie oznacza to jednak, że właściciele takich nieruchomości zostają bez żadnej pomocy. Państwo i samorządy coraz wyraźniej wspierają rozwój małej turystyki, agroturystyki i lokalnej przedsiębiorczości. W praktyce oznacza to możliwość zdobycia pieniędzy na przekształcenie domku letniskowego w źródło dochodu.

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Urząd pracy może dołożyć kilkadziesiąt tysięcy

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania startu działalności pozostaje dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy. To rozwiązanie wybierają przede wszystkim ci, którzy chcą otworzyć niewielki biznes związany z wynajmem krótkoterminowym albo usługami turystycznymi.

Jak podaje biznes.info, wysokość wsparcia jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Według danych z początku 2026 roku wynosi ono 9077,71 zł, co oznacza, że maksymalna dotacja może sięgnąć 54 466 zł. W praktyce urzędy pracy zwykle przyznają niższe kwoty — najczęściej od 30 do 45 tys. zł.

Żeby dostać takie wsparcie, trzeba mieć status osoby bezrobotnej, nie prowadzić działalności gospodarczej przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku i wcześniej nie korzystać z podobnej pomocy z Funduszu Pracy. Konieczne jest także zobowiązanie do utrzymania firmy przez minimum 12 miesięcy.

Biznes info informuje też o innych możliwościach. Znacznie wyższe środki mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnością korzystające z programów PFRON. Jeśli zadeklarują prowadzenie działalności przez dwa lata, wsparcie może wynieść nawet piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 136 tys. zł.

Unia Europejska i lokalne grupy rozdają pieniądze na turystykę

Dla wielu właścicieli domków letniskowych najbardziej atrakcyjne okazują się fundusze europejskie. Programy tego typu są często kierowane do osób mających trudniejszą sytuację na rynku pracy albo mieszkających w mniejszych miejscowościach.

W ramach projektów unijnych można otrzymać nie tylko jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności, ale także szkolenia, doradztwo biznesowe i tzw. wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie firmy w pierwszych miesiącach działalności.

Szczególnie ważną rolę odgrywa inicjatywa LEADER realizowana przez Lokalne Grupy Działania. Program wspiera przedsiębiorczość na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, a poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 85 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia wynosi zwykle do 150 tys. zł.

Lokalne Grupy Działania oceniają projekty nie tylko pod kątem opłacalności biznesowej. Liczy się także wpływ inwestycji na rozwój regionu, ekologiczny charakter przedsięwzięcia oraz sytuacja społeczna osoby składającej wniosek.

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Pożyczka z BGK zamiast dotacji

Nie każdy kwalifikuje się do bezzwrotnego wsparcia. Alternatywą pozostaje program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podaje biznesowy serwis. To preferencyjna pożyczka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalna kwota finansowania może wynieść nawet dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł.

Warunki programu są znacznie korzystniejsze niż w przypadku standardowych kredytów komercyjnych. Spłatę można rozłożyć nawet na siedem lat, a przez pierwszy rok obowiązuje karencja w spłacie kapitału. Program nie przewiduje także prowizji ani dodatkowych opłat.

Istotne jest również to, że część zobowiązania może zostać umorzona. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy i terminowo reguluje raty, możliwe jest umorzenie nawet połowy pożyczki — do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Z programu mogą korzystać między innymi osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, opiekunowie osób z niepełnosprawnością oraz studenci ostatniego roku studiów.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: dotacjedomki letniskowe
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