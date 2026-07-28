Gigantyczny tunel na Bałtyku

Tunel pod cieśniną Fehmarnbelt na Morzu Bałtyckim połączy niemiecką wyspę Fehmarn z duńską wyspą Lolland. Podziemna trasa ma mieć długość aż 18 km i – co ważne – stanie się najdłuższym tunelem zatapianym na świecie. To zarazem największa inwestycja w Europie Północnej, warta co najmniej 7 miliardów euro. Planowano ją od lat 90., ale w 2021 roku wreszcie ruszyła budowa.

W przyszłości pojadą tędy zarówno samochody, dwupasmową autostradą, jak i pociągi. Co najważniejsze, znacząco skróci się czas podróży. Do tej pory na trasie Hamburg–Kopenhaga konieczna była przeprawa promem, trwająca ok. 45 minut. Tunel pod Fehmarnbelt pozwoli skrócić przejazd do 10 minut samochodem i 7 minut pociągiem. Pociągi będą poruszać się z prędkością do 200 km/h.

Pierwsze klocki już zatopione

Budowa przypomina układanie tunelu z popularnych klocków. Ze względu na głębokość cieśniny, miejscami dochodzącą do 45 metrów, zastosowano metodę zatapiania. Tunel będzie składał się z 89 elementów, z których większość to powtarzalne fragmenty o długości pół kilometra. Trzeba je zatapiać kolejno i od razu łączyć ze sobą.

Zastosowana technologia sprawiła, że budowa na pewien czas stanęła. Dopiero na początku roku wykonawca, spółka Sund & Bælt Holding A/S należąca do duńskiego ministerstwa infrastruktury, odebrał dwa specjalne statki potrzebne do układania elementów tunelu.

Wizualizacja tunelu / Femern A/S

Pierwszy moduł zatopiono z sukcesem w maju 2026 roku, a kolejny w czerwcu. Operacja jest niezwykle skomplikowana, ponieważ transportowany przez pięć statków ładunek waży aż 73 500 ton. Jak czytamy na stronie wykonawcy, każdy z modułów jest tak duży, że postanowiono nadać mu odrębną nazwę.

Polacy z ważną rolą na budowie

„Prace nad portalami tunelu po obu stronach cieśniny Fehmarnbelt również wyraźnie postępują. Chociaż prace konstrukcyjne na wyspie Lolland zostały już zakończone, kamień milowy ma zostać osiągnięty na wyspie Fehmarn jeszcze w tym roku” – podaje inwestor.

W tym momencie kluczowe jest jednak zanurzanie, a następnie łączenie elementów tunelu. Przy tych pracach ważną rolę odgrywa polska firma. Jak informuje portal Gospodarka Morska, aż 80 proc. prac spawalniczych wykonuje Impostal Construction z woj. kujawsko-pomorskiego. Firma zajmuje się również produkcją i montażem różnego rodzaju elementów stalowych konstrukcji.

Kiedy otwarcie tunelu?

Prace nad wjazdami do tunelu po obu stronach są już zaawansowane. Wykonano też większość z 89 modułów, które zostaną zatopione. Są one produkowane w specjalnej fabryce w miejscowości Rødbyhavn na duńskiej wyspie Lolland.

Po zanurzeniu wszystkich elementów tunelu rozpocznie się wyposażanie obiektu, a następnie testy. Niedawno rządy Danii i Niemiec potwierdziły, że otwarcie inwestycji zostanie podzielone na dwa etapy. Najpierw trasą pojadą samochody, a dopiero później pociągi. Wynika to z ogromnych opóźnień w budowie linii kolejowej po stronie niemieckiej.

- To niekorzystna sytuacja zarówno dla zielonej transformacji, jak i dla pasażerów kolei, że linia kolejowa nie będzie mogła zostać oddana do użytku równocześnie z połączeniem drogowym. Etapowe otwieranie inwestycji pozwala jednak wcześniej udostępnić tunel dla ruchu drogowego, a jednocześnie ogranicza stopień skomplikowania końcowej fazy realizacji projektu - przekazał Mikkel Hemmingsen, prezes Sund & Bælt.

Jak dowiedzieliśmy się na początku roku, otwarcie tunelu Fehmarnbelt w 2029 r. wydaje się nierealne. Zakłada się, że inwestycja drogowa jest opóźniona o co najmniej rok. Oficjalnych terminów inwestor na razie nie podaje, jednak na stronie niemieckiego ministerstwa transportu wciąż widnieje rok 2029. Najprawdopodobniej samochody pojadą tędy nie wcześniej niż w 2030 roku, a pociągi – rok później.