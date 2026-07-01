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Tunelem przez środek góry. Zbudują kolejowy skrót do Zakopanego. To największa inwestycja w Polsce

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 13:46
[aktualizacja 56 minut temu]
Budowa kolejowej Zakopianki (Podłęże - Piekiełko)
Budowa kolejowej Zakopianki (Podłęże - Piekiełko)/Materiały prasowe
Potężne estakady – 27 metrów nad ziemią – i dwa tunele o łącznej długości 2,4 km. PLK SA ogłosiła właśnie ostatni przetarg na budowę kolejowej Zakopianki. Za cztery lata pociągi jadące z prędkością 160 km/h mają dojechać z Krakowa do Zakopanego w półtorej godziny.

Kolejowy skrót do Zakopanego

Aż 27 metrów nad ziemią, potem wjazd do ponadkilometrowego tunelu wydrążonego w górze – tak ma wyglądać nowa kolejowa trasa na południu Polski. Rusza budowa skrótu w stronę Zakopanego. PLK SA ogłosiła ostatni przetarg na trasę Podłęże–Piekiełko. To kolejowy odpowiednik Zakopianki.

Według planów w 2030 roku najszybsze pociągi z Krakowa do Nowego Sącza dojadą w godzinę, a do Zakopanego – w półtorej. To o pół godziny krócej niż obecnie. Aby tak się stało, potrzebne są inwestycje warte ok. 15 mld zł oraz podniesienie maksymalnej prędkości do 160 km/h. Ogłoszony właśnie przetarg jest ostatnim akcentem tego gigantycznego, planowanego od lat przedsięwzięcia.

Nowa Zakopianka
Nowa Zakopianka/PKP PLK

Najtrudniejsze na koniec?

Cała inwestycja składa się z dwóch kluczowych elementów. Po pierwsze, to budowa nowej linii kolejowej nr 622 od Podłęża pod Krakowem do Szczyrzyca (ok. 58 km) wraz z odgałęzieniem w kierunku Tymbarka. Po drugie, modernizowana jest linia nr 104 łącząca Chabówkę z Nowym Sączem.

Odcinek Gdów–Szczyrzyc, na który właśnie ogłoszono przetarg, znajdzie się w środkowej części nowej linii nr 622. Będzie miał 16 km długości, jednak z punktu widzenia budowy uznawany jest za jeden z najtrudniejszych fragmentów całej inwestycji. Wynika to z wymagającego, górzystego terenu.

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Najpierw estakadą, potem tunelem

Na tym odcinku powstanie kilkanaście obiektów inżynieryjnych. Najważniejsze z nich to dwa tunele o łącznej długości 2,4 km oraz kilka estakad, z których:

  • najdłuższa będzie miała 850 metrów długości,
  • najwyższa osiągnie 27 metrów wysokości.

Wszystkie obiekty mają być dostosowane do ruchu pociągów z prędkością 160 km/h. Linia będzie dwutorowa, a w ramach inwestycji powstanie nowa stacja – Szczyrzyc – oraz dwa przystanki: Zręczyce i Gruszów.

Budowa kolejowej Zakopianki (Podłęże - Piekiełko)
Budowa kolejowej Zakopianki (Podłęże - Piekiełko)/PLK SA

- To ostatni, a zarazem jeden z najbardziej wymagających pod względem inżynieryjnym odcinków naszej największej obecnie inwestycji. Liczne tunele, estakady i mosty będą wyzwaniem dla wykonawców. Liczę na to, że doświadczenia, które zdobywamy podczas realizacji obecnie prowadzonych odcinków, pozwolą nam sprawnie zakończyć to zadanie – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych SA i dyrektor ds. realizacji inwestycji.

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Kiedy cała trasa do Zakopanego?

Budowę – największą w historii PLK SA – podzielono na 13 zadań. Niektóre z nich, jak odcinek z Chabówki do Rabki (po stronie zachodniej) czy z Nowego Sącza do Marcinkowic (po stronie wschodniej), są już przejezdne. Kolejne będą oddawane do użytku w ciągu najbliższych 2–3 lat.

Co ważne, większość odcinków jest od siebie zależna. Oznacza to, że nawet jeśli uda się ukończyć fragment nowej linii (LK 622), kolejarze zapewne poczekają z uruchomieniem połączeń do zakończenia całej inwestycji.

W przypadku opisywanego odcinka prace powinny zająć 38 miesięcy od podpisania umowy, czyli zakończyć się na przełomie 2029 i 2030 roku. Koszt budowy odcinka Gdów–Szczyrzyc szacowany jest na ok. 2,5 mld zł netto. Ostateczną cenę oraz wykonawcę wyłoni przetarg.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: inwestycjekolejetransport
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