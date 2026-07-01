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Nowy most na Warcie. Musi spełniać normy NATO. Kosztuje ponad 200 mln zł

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 08:40
[aktualizacja dzisiaj, 08:46]
Nowy most na Warcie
Nowy most na Warcie/Materiały prasowe
Ma spełniać normy NATO i skrócić podróż przez Wielkopolskę. Wiceminister Stanisław Bukowiec właśnie zapowiedział, że rząd dołoży aż 174 mln zł na nowy most przez Wartę. Przeprawa, obiecywana od lat, ma też stanowić alternatywny dojazd do autostrady A2.

Most musi spełniać normy NATO

To inwestycja istotna dla obronności kraju – tak od kilku lat zapewniają politycy z Konina i okolic. W czasie prac projektowych ustalono, że nowy most na Warcie, w miejscowości Biechowy, spełni najwyższe normy dotyczące obciążeń wymagane przez NATO. Choć od najbliższej większej jednostki wojskowej w Powidzu dzieli go ok. 100 km, tego typu argument pomógł w zdobyciu środków na inwestycję.

Przeprawa jest w tym miejscu niezbędna. Rzeka Warta stanowi barierę, która rozdziela m.in. dwie miejscowości – Kramsk i Krzymów. Do tej pory kierowcy korzystali z przeprawy promowej, która była niezwykle uciążliwa. Innym rozwiązaniem było nadłożenie ok. 30 km i przejazd przez Konin lub Koło.

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Ile kosztuje nowa przeprawa?

Koszt budowy mostu w Biechowach – 218 mln zł – był zbyt wysoki, by samorządy mogły samodzielnie sfinansować inwestycję. W ubiegłym roku samorząd województwa wielkopolskiego przekazał 10 proc. tej kwoty (21,8 mln zł). Łącznie, wraz z gminami i powiatem, udało się zgromadzić ok. 44 mln zł. Resztę ma dołożyć rząd w ramach programu „Mosty dla regionów”.

W poniedziałek Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, poinformował, że resort przekaże ok. 174 mln zł, czyli aż 80 proc. szacunkowego kosztu budowy przeprawy. To jeden z dwóch pierwszych mostów, które otrzymają wsparcie z rządowego programu. Trzeba jednak zaznaczyć, że umowa nie została jeszcze podpisana.

Nowy most nad Wartą
Nowy most nad Wartą/Starostwo Powiatowe w Koninie

„Most w Biechowach (powiat koniński) otrzyma długo wyczekiwane dofinansowanie w wysokości 174 milionów złotych z Programu Mosty dla Regionów, a przebudowę wiaduktu w Koninie w ciągu Trasy Warszawskiej wspomoże dodatkowe 5 milionów złotych z rezerwy subwencji ogólnej” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Paszyk, poseł PSL z Wielkopolski.

Jaki będzie nowy most?

Przymiarki do budowy mostu trwają od 2017 roku. W ubiegłym roku zakończyły się prace projektowe. Inwestor otrzymał nawet decyzję ZRID, jednak została ona zaskarżona przez dwóch mieszkańców, a sprawa trafiła do sądu.

Samorządowcy liczą, że w tym roku zakończą się procedury prawne, a budowa ruszy w 2027 roku.

Nowy most nad Wartą
Nowy most nad Wartą/Starostwo Powiatowe w Koninie

Most o długości 530 metrów będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną także chodnik i droga dla rowerów. W planie jest również budowa dojazdów do obu miejscowości, co oznacza realizację łącznie ok. 2,3 km nowej trasy.

Władze powiatu chcą, aby most stał się częścią drogi wojewódzkiej nr 92. W ten sposób powstałoby nowe połączenie we wschodniej Wielkopolsce prowadzące w kierunku autostrady A2.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: inwestycjetransportmostWarta
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