Nowy most na Warcie. Musi spełniać normy NATO. Kosztuje ponad 200 mln zł

Most musi spełniać normy NATO

To inwestycja istotna dla obronności kraju – tak od kilku lat zapewniają politycy z Konina i okolic. W czasie prac projektowych ustalono, że nowy most na Warcie, w miejscowości Biechowy, spełni najwyższe normy dotyczące obciążeń wymagane przez NATO. Choć od najbliższej większej jednostki wojskowej w Powidzu dzieli go ok. 100 km, tego typu argument pomógł w zdobyciu środków na inwestycję.

Przeprawa jest w tym miejscu niezbędna. Rzeka Warta stanowi barierę, która rozdziela m.in. dwie miejscowości – Kramsk i Krzymów. Do tej pory kierowcy korzystali z przeprawy promowej, która była niezwykle uciążliwa. Innym rozwiązaniem było nadłożenie ok. 30 km i przejazd przez Konin lub Koło.

Ile kosztuje nowa przeprawa?

Koszt budowy mostu w Biechowach – 218 mln zł – był zbyt wysoki, by samorządy mogły samodzielnie sfinansować inwestycję. W ubiegłym roku samorząd województwa wielkopolskiego przekazał 10 proc. tej kwoty (21,8 mln zł). Łącznie, wraz z gminami i powiatem, udało się zgromadzić ok. 44 mln zł. Resztę ma dołożyć rząd w ramach programu „Mosty dla regionów”.

W poniedziałek Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, poinformował, że resort przekaże ok. 174 mln zł, czyli aż 80 proc. szacunkowego kosztu budowy przeprawy. To jeden z dwóch pierwszych mostów, które otrzymają wsparcie z rządowego programu. Trzeba jednak zaznaczyć, że umowa nie została jeszcze podpisana.

Nowy most nad Wartą / Starostwo Powiatowe w Koninie

„Most w Biechowach (powiat koniński) otrzyma długo wyczekiwane dofinansowanie w wysokości 174 milionów złotych z Programu Mosty dla Regionów, a przebudowę wiaduktu w Koninie w ciągu Trasy Warszawskiej wspomoże dodatkowe 5 milionów złotych z rezerwy subwencji ogólnej” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Paszyk, poseł PSL z Wielkopolski.

Jaki będzie nowy most?

Przymiarki do budowy mostu trwają od 2017 roku. W ubiegłym roku zakończyły się prace projektowe. Inwestor otrzymał nawet decyzję ZRID, jednak została ona zaskarżona przez dwóch mieszkańców, a sprawa trafiła do sądu.

Samorządowcy liczą, że w tym roku zakończą się procedury prawne, a budowa ruszy w 2027 roku.

Nowy most nad Wartą / Starostwo Powiatowe w Koninie

Most o długości 530 metrów będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną także chodnik i droga dla rowerów. W planie jest również budowa dojazdów do obu miejscowości, co oznacza realizację łącznie ok. 2,3 km nowej trasy.

Władze powiatu chcą, aby most stał się częścią drogi wojewódzkiej nr 92. W ten sposób powstałoby nowe połączenie we wschodniej Wielkopolsce prowadzące w kierunku autostrady A2.