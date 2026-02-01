Najdłuższy taki tunel na świecie. Dlaczego powstaje?

Tunel pod cieśniną Bełt Fehmarn to jedna z największych inwestycji Unii Europejskiej. Wstępny koszt, który raczej zostanie przekroczony, zakłada wydatki na poziomie 7 miliardów euro. Za tę kwotę powstanie najdłuższy zatapiany tunel świata, czyli budowla stawiana na brzegu, a następnie umieszczana na dnie za pomocą specjalnych statków.

Reklama

Podziemna trasa o długości aż 18 km składa się z drogi dla samochodów (po dwa pasy ruchu w każdą stronę) oraz tunelu kolejowego. Po wybudowaniu inwestycja połączy wyspy - niemiecką Fehman i duńską Lolland. Co najważniejsze, znacząco skróci się czas przejazdu. Do tej pory na trasie Hamburg-Kopenhaga konieczna była przeprawa promem trwająca ok. 45 minut. Tunel pod Bełtem pozwoli na skrócenie przejazdu do 10 min (samochodem) oraz 7 min (pociągiem). Pociągi będą jeździć z prędkością do 200 km/h.

/> />

Na trasę czeka m.in. przemysł motoryzacyjny. Kopenhaga-Malmo to największy w regionie port przeładunku samochodów, który rocznie obsługuje setki tysięcy pojazdów.

Problemy na wielkiej budowie. „Otwarcie w 2029 roku wydaje się nierealne”

Do budowy tunelu przymierzano się od lat 90. W 2008 roku podpisano umowę między rządami Niemiec i Danii. Inwestorem została spółka Sund & Bælt Holding A/S należąca do duńskiego ministerstwa infrastruktury. Pierwotnie planowano otwarcie tunelu w 2029 roku, ale już wiadomo, że ten termin nie zostanie utrzymany.

Jak dowiedział się „Forsal” wykonawca przygotował już wykop i posadowienie przyszłego tunelu. Wyprodukowano też 13 z 79 powtarzalnych fragmentów, z których tunel będzie się składał. Pierwsze z nich zostały zwodowane i przetransportowane do portu roboczego. Układanie na dnie rozpocznie się od wybrzeży Danii. Do tej operacji kluczowe są jednostki pływające – stworzone na potrzeby tej inwestycji statki Ivy1 i Ivy2 odpowiadające za pozycjonowanie i zanurzanie elementów.

- Jednostki Ivy są prototypem o bardzo złożonych systemach mechanicznych i elektronicznych. Dotarły później niż planowano, były dalej wyposażane w porcie roboczym w Rødbyhavn i wymagały długiego okresu testów oraz certyfikacji. Opóźniło to gotowość jednostek o niemal dwa lata. W związku z tym otwarcie tunelu Fehmarnbelt w 2029 r. wydaje się nierealne – odpowiada na pytania „Forsala” Denise Juchem, rzecznik prasowy inwestora.

Podobną metodę zastosowano przy budowie w cieśninie Øresund, gdzie maksymalna głębokość to ok. 15 metrów. W przypadku Bełtu Faherman to aż 45 metrów, co dodatkowo komplikuje inwestycję.

/> />

Jak dowiaduje się „Forsal” za dopuszczenie jednostek Ivy do użytku odpowiada Duński Urząd Morski (Søfartsstyrelsen). Zostały one przetestowane, a pierwsze zanurzenie elementów rozpocznie się wiosną. Po wykonaniu tej operacji wykonawca poda aktualny harmonogram inwestycji.

Najprawdopodobniej tunel zostanie otwarty w 2031 roku. Być może data zostanie przesunięta ze względu na trudności związane z układaniem kolejnych elementów na dnie cieśniny.

Co dzieje się na wielkiej budowie?

Od strony duńskiej (Lolland) zakończono już wszystkie prace betonowe dla portalu tunelowego. Po stronie przeciwnej (Fehmarn) stan zaawansowania wynosi 80 proc., jednak – jak podaje wykonawca – interfejs potrzebny do zanurzenia pierwszych elementów znajduje się pod wodą i jest gotowy do prowadzenia dalszej budowy.

W sumie tunel złożony będzie z 79 powtarzalnych elementów. Każdy z nich ważny 73 500 tony i mierzy 217 metrów. Elementy produkowane są w fabryce na wyspie Lolland. (Dania) Każdy z nich podzielony jest na dziewięć mniejszych segmentów.

- Na placu przed fabryką elementy są przygotowywane m.in. poprzez montaż systemów niezbędnych do zanurzania. Instalowane są wodoszczelne grodzie, które zapewniają elementom pływalność. Baseny przed fabryką są zalewane (działają jak śluzy), a gotowe elementy są przenoszone z fabryki do portu roboczego – tłumaczy Denise Juchem.

Obecnie zwodowano 9 powtarzalnych elementów tunelu. Poza nimi w fabryce powstaje także dziesięć „elementów specjalnych”. Do tej pory zbudowano trzy z nich.