Dodatkowe środki na budowę dróg gminnych i powiatowych. Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury, podczas Forum Infrastruktury i Rozwoju w Łodzi zapowiedział nowelizację Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia mniejszych inwestycji lokalnych.

Przypomnijmy, że fundusz to mechanizm wspierający największe inwestycje infrastrukturalne (tj. autostrady, obwodnice czy drogi szybkiego ruchu), ale także inwestycje lokalne. Zgodnie z jego założeniami gmina lub powiat mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji inwestycji.

Dodatkowe cztery miliardy na „mniejsze” drogi. Kto skorzysta?

- Mamy przygotowaną nowelizację ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który będzie wzbogacony o 4 mld zł. Tak, aby były także te mniejsze inwestycje. Na to czekają wszyscy, bo droga prowadzi do każdego domu - powiedział Dariusz Klimczak podczas forum w Łodzi.

Minister nie poinformował jak dokładniej rozdysponowane te środki. Dotychczasowa uchwała – z 2022 roku – przewiduje realizację programu do 2030 roku. Z funduszu wspierane są budowy oraz remonty dróg powiatowych i gminnych. Środki do tej pory przeznaczane były m.in. na obwodnice, mosty, ale także np. przejścia dla pieszych. Na rok 2026 początkowo zapisano 3,8 mld zł, ale minister Klimczak zapowiedział zwiększenie środków na ten rok i kolejne lata.

Samorządowcy wymogli zmiany?

Od dawna o zwiększenie funduszu apelował m.in. Związek Gmin Wiejskich. Także samorządy powiatowe i gminne sygnalizowały, że powinny zostać uruchomione dodatkowe środki na budowę dróg. W 2025 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano przebudowę 2,1 tys. km dróg lokalnych.

Konkursy na 2026 r. rozpisano w wakacje. W puli znalazło się ok. 2,7 mld zł. Najwięcej środków - 304 mln zł - przypadło woj. mazowieckiemu, a najmniej - 56 mln zł - woj. opolskie.