Pod Krakowem trwają prace budowlane na 5-kilometrowym fragmencie obwodnicy Krakowa, na którym znajduje się węzeł Mistrzejowice. GDDKiA podała, że właśnie zakończone zostało nasuwanie pierwszej z estakad, która jest fragmentem drogi ekspresowej S7 w kierunku Warszawy. Nasuwanie drugiej estakady, w kierunku węzła Nowa Huta i autostrady A4, ma zakończyć się w przyszłym tygodniu.

Rok budowy

Budowa estakady ruszyła niemal dokładnie rok temu. Prace rozpoczęły się pod koniec września ubiegłego roku. Jezdnia w kierunku Warszawy, która właśnie jest na ukończeniu, ma 915 m. Estakada zbudowana jest z 40 segmentów, których łączna długość jest o pół metra większa. Większa łączna długość segmentów wynika z technologii montażu. Każdy kolejny segment montowany na estakadzie był sprężany z siłą 500 ton za pomocą specjalnych lin, przez co tracił nieco ze swych wymiarów, zyskując równocześnie wytrzymałość. Sprężanie wszystkich segmentów spowodowało skrócenie łącznego ich wymiaru o niespełna 0,5 proc., czyli pół metra.

Druga jezdnia, w kierunku Rzeszowa, będzie nieco dłuższa. Jej łączna długość to 942 m, na co składać się ma 41 segmentów. Nasuwanie ostatniego z nich ma zakończyć się jeszcze we wrześniu.

Każdego miesiąca wykonawca przygotowywał 3 do 4 segmentów dla każdej z jezdni. Wysuwanie jednego elementu trwało do 6 godzin, z prędkością od 7 do 10 cm na minutę. To maksymalnie 6 metrów na godzinę.

Technologia nasuwania

Nasuwanie głównej części estakady zakończyło się w ostatnich dniach sierpnia. Natomiast we wrześniu wykonawca stopniowo, etapami, dosuwał jej do samego końca, gdzie zamontowany jest dziób montażowy, czyli awanbek. Jest to stalowa konstrukcja połączona z pierwszym segmentem, która opiera się na przęśle przed segmentem i zapobiega zgięciu i złamaniu segmentu.

Trasa S7 Widoma - Kraków

GDDKiA przypomina, że w grudniu do ruchu oddana została do użytkowania 13,3 km trasy od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta biegnie przez gęsto zabudowany teren, dlatego na tym odcinku powstanie 29 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i estakad.

Na 13,3 km S7 między węzłami Widoma i Mistrzejowice powstaje 34 takie obiekty inżynieryjne.

Z końcem tego roku GDDKiA planuje udostępnić kierowcom 2-kilometrowy odcinek między węzłami Grębałów i Nowa Huta. Na drugi odcinek, z węzłem Mistrzejowice trzeba będzie poczekań do połowy 2026 roku. Wtedy zostanie zamknięty pełny ring obwodnicy Krakowa.