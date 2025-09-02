Odcinek Bobolice – Szczecinek to fragment trasy S11, która w przyszłości połączy Górny Śląsk z Pomorzem Zachodnim i pozwoli dojechać z węzła A1 w Piekarach Śląskich do Kołobrzegu w 5 godzin.

Ze Śląska nad morze w 5 godzin

Po zakończeniu budowy wszystkich odcinków trasa ma liczyć ponad 560 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35 km) i odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km) blisko 620 km. Jednak zanim będzie można pomknąć ze Śląska nad morze, trzeba zakończyć wszystkie inwestycje.

Jedną z nich jest odcinek w woj. zachodniopomorskim Bobolice – Szczecinek. Zaawansowanie prac na odcinku o długości 24,4 km przekroczyło 50 proc. Jak podaje szczeciński oddział GDDKiA na całej długości trasy trwają intensywne roboty, zarówno mostowe, jak i drogowe.

Jak zapewnia inwestor prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeżeli nie nastąpią nadzwyczajne okoliczności w III kwartale przyszłego roku planowane jest oddanie trasy do ruchu, co zakończy realizację inwestycji drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim.

24 km za ponad miliarda złotych

Umowę na realizację inwestycji podpisaliśmy z firmą Intercor na kwotę nieco ponad 1,1 mld zł w sierpniu 2023 roku - podała GDDKiA.

Prace obejmują budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi (Wierzchowo i Szczecinek Północ). Na trasie powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Wierzchowo.

Stan robót na odcinku S11 Bobolice – Szczecinek

Na trasie wykonawca położył już dwie warstwy nawierzchni bitumicznej na ponad 10 km trasy.

Na tym odcinku powstaje 26 obiektów mostowych – 16 wiaduktów, pięć mostów, trzy górne przejścia dla zwierząt i dwie estakady. Cztery obiekty mają długość przekraczającą 100 m, a najdłuższy z nich, trójprzęsłowy obiekt zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK11 z drogą powiatową do m. Dobrogoszcz, mierzy 160 m. Prace prowadzone są na wszystkich obiektach, a najbardziej zaawansowane z nich są gotowe już w 80 proc.

Co czeka kierowców? Zmiany organizacji ruchu

Budowa S11 prowadzona jest w sąsiedztwie obecnej DK11 i przecina ją w siedmiu miejscach. Powoduje to konieczność wprowadzania wielu zmian organizacji ruchu.

Jak podaje GDDKiA, od kilku tygodni w rejonie m. Pietrzykowo ruch odbywa się jedną z jezdni przyszłej S11. 27 sierpnia w rejonie skrzyżowania do m. Drężno na południe od Wierzchowa ruch na DK11 został przeniesiony na fragment nowej, równoległej jezdni (obowiązuje tu ruch wahadłowy).

Do końca roku planowane są kolejne zmiany organizacji ruchu, zwłaszcza na odcinku na północ i południe od m. Pietrzykowo oraz przy budowanym MOP Wierzchowo. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i zachować ostrożność.