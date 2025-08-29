Niedługo mieszkańcy Lipska zapomną o uciążliwym ruchu tranzytowym, który przez wiele lat był ich zmorą. Teraz kierowcy jadący trasą Warszawa - Sandomierz ominą Lipsko nową 6-kilometrową obwodnicą. Zakończona inwestycja jest pierwszą z dziewięciu obwodnic planowanych na Mazowszu w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic, którego celem jest wyprowadzenie ruch tranzytowego z miast.

Dzięki obwodnicy mieszkańcy Lipska mogą odetchnąć z ulgą

Nowa trasa przebiega w układzie północ-południe, po zachodniej stronie Lipska. Początek obwodnicy znajduje się ok. 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754, a koniec ok. 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

Dzięki nowej obwodnicy cały ruchu tranzytowy z drogi krajowej DK79 wyprowadzony został poza miasto, co wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, oraz odciąży lokalny układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg w Lipsku.

Jak zauważa GDDKiA nowa obwodnica poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747.

6 km trasy za 110 mln zł

Za realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj odpowiadała firma Budimex. Umowa o wartości prawie 110 mln zł podpisana została w grudniu 2020 r. Wykonawca odpowiadał za wszystkie etapy realizacji inwestycji. W pierwszej kolejności Budimex przygotował projekt budowlany, następnie uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace w terenie rozpoczęły się dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID.

Program PB100 na Mazowszu

W ramach programu budowy 100 obwodnic na Mazowszu powstanie łącznie dziewięć obwodnic. W realizacji jest obwodnica Pułtuska (DK61/57), na której zaawansowanie robót sięga 82 proc. GDDKiA ocenia, że roboty na obwodnicy Pułtuska zakończą się w I półroczu 2026 r. jednak nie jest pewne, czy termin zostanie dotrzymany, ponieważ w procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.

Następna inwestycja w programie PB100 dla Mazowsza to obwodnica Skaryszewa (DK9). Dla tego zadania toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i buduj.

Dla kolejnych sześciu obwodnic trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Na liście inwestycji są obwodnice:

Ciechanowa (DK60) ,

(DK60) Łącka (DK60),

(DK60), Ostrołęki (DK57),

(DK57), Siedlec (DK63),

(DK63), Sokołowa Podlaskiego (DK62/63)

(DK62/63) Zwolenia (DK79).