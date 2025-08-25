Na początku lipca kierowcy wreszcie doczekali się oddania do ruchu jednego z fragmentów drogi ekspresowej S6. Udostępniona została druga jezdnia obwodnicy Słupska. Wcześniej pod koniec 2022 r. do ruchu oddany został odciek S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o łącznej długości blisko 42 km.

Prace na obecnie realizowanych odcinkach S6, od Słupska do Bożepola Wielkiego, prowadzone są od 2023 r. Budowa trasy ba tym fragmencie trasy została podzielona na cztery zadania: Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo, Skórowo – Leśnice i Leśnice – Bożepole Wielkie.

Obwodnica Słupska

Ruch na obwodnicy Słupska w ciągu S6 odbywa się już całą szerokością drogi. W tamach inwestycji zrealizowana w latach 2008-2010 jednojezdniowa trasa, z docelowym układem węzłów, rozbudowana została o drugą jezdnię. W ramach prac poszerzono też starą, południową jezdnię w kierunku Trójmiasta do 10 m.

Słupsk – Bobrowniki

Przedłużeniem obwodnicy Słupska, odchodzącym na północ od obecnego przebiegu DK6, będzie ponad 16-kilometrowy odcinek do Bobrownik.

Aktualnie prace na tym odcinku skupiają się na obiektach mostowych, w tym na 245-metrowej estakadzie na Łupawie, gdzie montujemy belki ustroju nośnego. Układana jest też nawierzchnia betonowa na trasie głównej. Na węźle Redzikowo, gdzie obwodnica Słupska połączy się z nowo budowaną S6, wykonana została przewiązka z nawierzchnią bitumiczną. Dodatkowo przy DK6 w Sąborzu powstaje nowe rondo. Na tym odcinku powstaną także dwa węzły drogowe (Budy i Bobrowniki) oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w Paprzycach (po obu stronach).

Obecnie postęp prac na tym odcinku szacowany jest na około 70 proc. Trasa ma być oddana do ruchu w III kwartale 2026 r. Koszt budowy tego odcinka to ok. 549 mln zł. Prace realizuje firma NDI z Sopotu.

Bobrowniki – Skórowo

Kolejny odcinek Bobrowniki – Skórowo, prowadzący przez tereny na północ od obecnej DK6, będzie miał długość 13,1 km. Na tym fragmencie S6 powstają dwa węzły drogowe (Rzechcino i Skórowo).

Obecnie trawą prace przy budowie obiektów inżynierskich, a na trasie głównej układana jest nawierzchnia betonowa. Obecnie zaawansowanie prac przekroczyło 70 proc. Pierwotny termin oddanie tego odcinka do użytkowania przypadał na IV kw. 2025 r. jednak z powodu przedłużających się badań archeologicznych i niesprzyjających warunków pogodowych prace budowalna zostały opóźnione, a termin zakończenie inwestycji został przesunięty na II kw. 2026 r. Koszt budowy tego odcinka to ok. 284 mln zł. Inwestycję realizuje firma Aldesa.

Skórowo – Leśnice

Kolejny odcinek Skórowo – Leśnice drogi ekspresowej S6 będzie miał długość 10,9 km i będzie poprowadzony w dużej mierze w sąsiedztwie obecnej DK6.

Na tym odcinku powstanie para MOP-ów Darżewo (po obu stronach). Na węźle Leśnice kierowcy mogą już korzystać z wiaduktu nad nowo powstającą S6. Na trasie będzie aż 25 obiektów inżynierskich (14 przejść dla zwierząt oraz 11 wiaduktów). Nawierzchnia trasy głównej została wykonana w 80 proc., natomiast zaawansowanie całej inwestycji przekroczyło 70 proc. Podobnie jak w przypadku odcinka Bobrowniki – Skórowo pierwotnie trasa miała być oddana do ruchu w IV kw. 2025 r. Obecnie przewidywany termin zakończenie prac to II kw. 2026 r. Inwestycję o wartości ok. 345 mln zł realizuje firma Intercor z Zawiercia.

Leśnice – Bożepole Wielkie

Najdłuższy z czterech realizowanych fragmentów S6, to ponad 22-kilometrowy odcinek Leśnice – Bożepole Wielkie, który ominie Lębork od południa i połączy się z funkcjonującym już fragmentem S6 do węzła Gdynia Wielki Kack.

Inwestycje przewiduje budowę trzech węzłów (Lębork Zachód, Lębork Wschód i Łęczyce). Na funkcjonującym już węźle Bożepole Wielkie przebudowana zostanie łącznica po południowej stronie.

Na węźle Łęczyce nastąpi połączenie z nową drogą krajową do pierwszej w kraju elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” zlokalizowanej w gminie Choczewo.

Od 13 sierpnia kierowcy mogą już korzystać z odcinka w okolicach Lęborka. Pomiędzy węzłami Lębork Wschód i Lębork Zachód wprowadzono nową organizację ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu ukończenia węzła Lębork Wschód. Na 10-kilometrowym odcinku kierowcy poruszają się po jednej nitce nowo wybudowanej S6, co pozwala ominąć centrum Lęborka. Jak informuje GDDKiA, kolejne zmiany zostaną wprowadzone pod koniec października 2025 r.

Zaawansowanie robót na całym odcinku szacowane jest na ok. 90 proc. Pierwotny termin zakończenia tej inwestycji to październik 2025 r., jednak został przesunięty na II kw. 2026 r. Kontrakt o wartości ok. 719 mln zł realizuje firma Budimex.