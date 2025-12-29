Inspekcja Handlowa, działając na zlecenie Prezesa UOKiK, przeprowadziła ogólnokrajowe kontrole paliw, których celem jest wyeliminowanie z obrotu produktów niespełniających norm jakościowych określonych w obowiązujących przepisach. Sprawdzono wszystkie typy paliw – od benzyn po LPG. W próbkach pobranych w 12 punktach na terenie kraju stwierdzono uchybienia. Na tych stacjach paliw lepiej nie tankować.

Kontrola jakości paliw na terenie całej Polski. Jakie są przepisy?

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli jakości paliw jest Ustawa z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200). Z kolei szczegółowe normy jakościowe dotyczące paliw ciekłych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 26 czerwca 2024 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2024 poz. 1018). Celem tych regulacji jest zapobieganie transportowi, magazynowaniu, sprzedaży oraz przechowywaniu na stacjach paliw produktów niespełniających obowiązujących norm, a tym samym ochrona konsumentów. Paliwa o nieodpowiednich parametrach mogą bowiem prowadzić m.in. do uszkodzenia silnika lub elementów układu paliwowego.

Jak przebiegają kontrole jakości paliw przeprowadzane przez Inspekcję Handlową na zlecenie Prezesa UOKiK?

Kontrole jakości paliw prowadzone są wieloetapowo i obejmują nie tylko same stacje paliw, lecz cały proces dystrybucji paliw w Polsce. System funkcjonuje w dwóch zakresach: części europejskiej, w ramach której losowo wybierane są stacje oraz zakładowe punkty tankowania, a uzyskane wyniki przekazywane są Komisji Europejskiej, oraz w pozostałym obszarze kontroli, którego celem jest eliminowanie z rynku paliw niespełniających obowiązujących norm jakościowych. Sprawdzane są m.in. benzyny bezołowiowe o liczbie oktanowej RON 95 i 98, olej napędowy, biopaliwa B20 i B100, a także LPG, CNG, lekki olej opałowy oraz wodór. Próbki pobiera się na każdym etapie obrotu paliwem – od producentów, przez magazyny i hurtownie, aż po stacje paliw.

Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w wyniku losowego wyboru podmiotów, jak i na podstawie zgłoszeń dotyczących podejrzeń co do jakości paliwa, informacji przekazywanych przez policję czy rezultatów wcześniejszych analiz. Pobierane próbki trafiają do akredytowanych laboratoriów, gdzie są badane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku oleju napędowego sprawdzana jest również obecność barwników oraz dodatków mogących wpływać na klasyfikację paliwa. Jeżeli paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań, a kontrola obejmuje także jego dostawcę. Dodatkowo inspektorzy weryfikują prawidłowość oznaczeń dystrybutorów i pistoletów oraz sprawdzają, czy producenci pojazdów i sprzedawcy wywiązują się z obowiązków informacyjnych.

UOKiK zbadał jakość paliw. Nieprawidłowości wykryto w 7 województwach, najwięcej – w województwie mazowieckim

Odsetek próbek paliw niespełniających obowiązujących norm różnił się w zależności od regionu kraju. W skali ogólnopolskiej uchybienia stwierdzono w siedmiu województwach, przy czym zdecydowanie najwięcej nieprawidłowości wykazano na terenie województwa mazowieckiego.

Nieprawidłowości w jakości paliw odnotowano w następujących województwach:

dolnośląskie – 1 próbka (LPG),

– 1 próbka (LPG), kujawsko-pomorskie – 1 próbka (benzyna 95),

– 1 próbka (benzyna 95), lubuskie – 1 próbka (olej napędowy),

– 1 próbka (olej napędowy), małopolskie – 1 próbka (olej napędowy),

– 1 próbka (olej napędowy), mazowieckie – 5 próbek (4 przypadki oleju napędowego i 1 benzyny 95),

– 5 próbek (4 przypadki oleju napędowego i 1 benzyny 95), warmińsko-mazurskie – 2 próbki (1 olej napędowy i 1 benzyna 95),

– 2 próbki (1 olej napędowy i 1 benzyna 95), zachodniopomorskie – 2 próbki (olej napędowy).

Na tych stacjach lepiej nie tankować oleju napędowego. Tutaj od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości

Poniżej przedstawiono listę stacji paliw, na których w okresie od 13 stycznia do 30 września 2025 roku stwierdzono uchybienia w jakości oleju napędowego. Zestawienie obejmuje osiem punktów zlokalizowanych w różnych częściach kraju:

woj. lubuskie – stacja paliw Trytoma, ul. Batorego 81, Zielona Góra – obniżony parametr temperatury zapłonu w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (ponowne badanie wykonane 3 września nie wykazało nieprawidłowości);

– stacja paliw Trytoma, ul. Batorego 81, Zielona Góra – obniżony parametr temperatury zapłonu w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (ponowne badanie wykonane 3 września nie wykazało nieprawidłowości); woj. małopolskie – stacja paliw Circle K, ul. Sportowa 3, Gorlice – nieprawidłowa zawartość zanieczyszczeń w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (kontrolne badanie z 14 kwietnia nie potwierdziło uchybień);

– stacja paliw Circle K, ul. Sportowa 3, Gorlice – nieprawidłowa zawartość zanieczyszczeń w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (kontrolne badanie z 14 kwietnia nie potwierdziło uchybień); woj. mazowieckie – stacja paliw Tank-Gaz, ul. Pułtuska 18, Zatory – niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej w próbce pobranej 18 marca 2025 r. (ponowne badanie z 3 września nie wykazało nieprawidłowości);

– stacja paliw Tank-Gaz, ul. Pułtuska 18, Zatory – niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej w próbce pobranej 18 marca 2025 r. (ponowne badanie z 3 września nie wykazało nieprawidłowości); woj. mazowieckie – stacja paliw TANK-OL, ul. Brzeska 102F, Siedlce – niezgodny parametr stabilności oksydacyjnej w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (kontrola z 1 kwietnia nie potwierdziła nieprawidłowości);

– stacja paliw TANK-OL, ul. Brzeska 102F, Siedlce – niezgodny parametr stabilności oksydacyjnej w próbce pobranej 19 marca 2025 r. (kontrola z 1 kwietnia nie potwierdziła nieprawidłowości); woj. mazowieckie – stacja paliw Gopal, ul. Przemysłowa 3, Korczew – dwukrotnie stwierdzono zaniżoną temperaturę zapłonu w próbkach pobranych 8 oraz 23 kwietnia 2025 r.;

– stacja paliw Gopal, ul. Przemysłowa 3, Korczew – dwukrotnie stwierdzono zaniżoną temperaturę zapłonu w próbkach pobranych 8 oraz 23 kwietnia 2025 r.; woj. mazowieckie – stacja paliw AUTO-GAZ, ul. Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo – przekroczona dopuszczalna zawartość siarki;

– stacja paliw AUTO-GAZ, ul. Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo – przekroczona dopuszczalna zawartość siarki; woj. warmińsko-mazurskie – stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 – obniżona temperatura zapłonu w próbce pobranej 18 marca 2025 r. (badanie powtórne z 2 kwietnia nie wykazało uchybień);

– stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 – obniżona temperatura zapłonu w próbce pobranej 18 marca 2025 r. (badanie powtórne z 2 kwietnia nie wykazało uchybień); woj. zachodniopomorskie – stacja paliw Nobilitat, ul. Jasna 25A, Kołobrzeg – dwukrotnie wykryto zaniżony parametr temperatury zapłonu w próbkach pobranych w styczniu i lutym 2025 roku.

W tych punktach od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości dotyczące jakości benzyny

Poniżej przedstawiono wykaz stacji paliw, na których w okresie od 13 stycznia do 30 września 2025 roku stwierdzono nieprawidłowości w jakości benzyny bezołowiowej 95. Zestawienie obejmuje trzy punkty z różnych regionów kraju:

woj. kujawsko-pomorskie – stacja paliw KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki – niewłaściwy parametr prężności par w benzynie 95;

– stacja paliw KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki – niewłaściwy parametr prężności par w benzynie 95; woj. mazowieckie – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu, ul. Wjazdowa 4, Radom – niezgodny z normą parametr prężności par benzyny 95;

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu, ul. Wjazdowa 4, Radom – niezgodny z normą parametr prężności par benzyny 95; woj. warmińsko-mazurskie – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, Olsztyn – stwierdzony nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95.

Tylko na jednej stacji paliw od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości dotyczące jakości LPG

W trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości w jakości LPG stwierdzono tylko na jednej stacji paliw. Był to punkt AGRO-MASZ Brzeźnik, zlokalizowany w miejscowości Brzeźnik na terenie województwa dolnośląskiego. Badana próbka gazu nie spełniała wymogów dotyczących zapachu – był on wprawdzie wyczuwalny, jednak nie miał charakteru nieprzyjemnego, a zgodnie z normami LPG powinien być zarówno intensywnie wyczuwalny, jak i nieprzyjemny.

Co oznaczają wykryte podczas kontroli jakości paliw nieprawidłowości i jak mogą wpłynąć na działanie samochodu?

W próbkach oleju napędowego, które nie spełniały obowiązujących norm, stwierdzono uchybienia dotyczące takich parametrów, jak zawartość zanieczyszczeń, poziom siarki, temperatura zapłonu oraz stabilność oksydacyjna. W przypadku benzyny nieprawidłowości dotyczyły parametru prężności par. Jak tego rodzaju odstępstwa od norm mogą przełożyć się na codzienne użytkowanie pojazdu?

Olej napędowy:

zawartość zanieczyszczeń – nadmierna ilość zanieczyszczeń w paliwie negatywnie oddziałuje na silnik oraz układ paliwowy. Może prowadzić do korozji metalowych elementów, uszkadzania lub zapychania wtryskiwaczy, przyspieszonego zużycia podzespołów, a także spadku osiągów i nierównej pracy silnika;

– nadmierna ilość zanieczyszczeń w paliwie negatywnie oddziałuje na silnik oraz układ paliwowy. Może prowadzić do korozji metalowych elementów, uszkadzania lub zapychania wtryskiwaczy, przyspieszonego zużycia podzespołów, a także spadku osiągów i nierównej pracy silnika; zawartość siarki – podwyższony poziom siarki sprzyja wewnętrznej korozji silnika i może znacząco skrócić żywotność katalizatora;

– podwyższony poziom siarki sprzyja wewnętrznej korozji silnika i może znacząco skrócić żywotność katalizatora; temperatura zapłonu – zbyt niska wartość zwiększa ryzyko zapłonu oparów oleju napędowego podczas tankowania;

– zbyt niska wartość zwiększa ryzyko zapłonu oparów oleju napędowego podczas tankowania; stabilność oksydacyjna – jej obniżenie może skutkować m.in. zapychaniem filtrów paliwa oraz odkładaniem się osadów w zaworach wtryskowych.

Benzyna:

prężność par – jest to parametr decydujący o lotności paliwa, a tym samym o łatwości uruchomienia silnika. Zbyt niska wartość może utrudniać rozruch, natomiast zbyt wysoka może sprawić, że uruchomienie pojazdu stanie się niemożliwe.

Kontrola jakości paliwa w 2025 roku – jest nieznacznie lepiej niż w roku poprzednim

W okresie od 13 stycznia do 30 września 2025 roku przebadano łącznie 1178 próbek paliw. Spośród nich 14, czyli 1,19 proc., nie spełniało obowiązujących norm jakościowych. Dla porównania, w 2024 roku do kontroli pobrano 1368 próbek, a w 17 przypadkach stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Stacje paliw, na których w 2024 roku zakwestionowano jakość oleju napędowego:

kujawsko-pomorskie – stacja Moya, ul. Toruńska 29A, Gniewkowo – zbyt niska temperatura zapłonu;

– stacja Moya, ul. Toruńska 29A, Gniewkowo – zbyt niska temperatura zapłonu; kujawsko-pomorskie – stacja Olkop BIS, Radzkie Duże 67B – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna;

– stacja Olkop BIS, Radzkie Duże 67B – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna; lubelskie – stacja TOM-GAZ, Cicibór Duży 66B – obniżona temperatura zapłonu;

– stacja TOM-GAZ, Cicibór Duży 66B – obniżona temperatura zapłonu; łódzkie – stacja Trans-PKS, Wołyń 1 – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

– stacja Trans-PKS, Wołyń 1 – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; mazowieckie – stacja AMIC, ul. Piotra Skargi 3A, Warszawa – dwukrotne wykrycie nieprawidłowej stabilności oksydacyjnej (próbki z 13 i 26 lutego 2024 r.);

– stacja AMIC, ul. Piotra Skargi 3A, Warszawa – dwukrotne wykrycie nieprawidłowej stabilności oksydacyjnej (próbki z 13 i 26 lutego 2024 r.); pomorskie – stacja AGORA, Wiejska 1, Kąpino – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna;

– stacja AGORA, Wiejska 1, Kąpino – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna; śląskie – stacja Krak-Oiltrans, Żywiecka 19, Pewel Mała – zaniżona temperatura zapłonu;

– stacja Krak-Oiltrans, Żywiecka 19, Pewel Mała – zaniżona temperatura zapłonu; świętokrzyskie – stacja TANKTIR, Starachowicka 108, Wąchock – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna;

– stacja TANKTIR, Starachowicka 108, Wąchock – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna; warmińsko-mazurskie – stacja Malinowscy/Langowska s.c., Świątki 38 – przekroczona dopuszczalna zawartość wody;

– stacja Malinowscy/Langowska s.c., Świątki 38 – przekroczona dopuszczalna zawartość wody; warmińsko-mazurskie – stacja Primi BIS, Fabryczna 13A, Dobre Miasto – zbyt niska temperatura zapłonu;

– stacja Primi BIS, Fabryczna 13A, Dobre Miasto – zbyt niska temperatura zapłonu; wielkopolskie – stacja Pieprzyk Family, ul. Wyspiańskiego 4A, Pleszew – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna;

– stacja Pieprzyk Family, ul. Wyspiańskiego 4A, Pleszew – nieprawidłowa stabilność oksydacyjna; wielkopolskie – stacja Watis, ul. Konińska 1, Turek – obniżona temperatura zapłonu;

– stacja Watis, ul. Konińska 1, Turek – obniżona temperatura zapłonu; wielkopolskie – stacja PHU Morawiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Doruchów – dwukrotne stwierdzenie nieprawidłowej stabilności oksydacyjnej (próbki z kwietnia i maja 2024 r.);

– stacja PHU Morawiec, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Doruchów – dwukrotne stwierdzenie nieprawidłowej stabilności oksydacyjnej (próbki z kwietnia i maja 2024 r.); zachodniopomorskie – stacja Auchan, ul. Mieszka I 73, Szczecin – zaniżona temperatura zapłonu.

Stacja, na której w 2024 roku zakwestionowano jakość benzyny:

kujawsko-pomorskie – stacja paliw firmy NICOLE, ul. Kościuszki 38, Mogilno – nieprawidłowy parametr prężności par.

Jakie kary za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadza do obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych?

Wytwarzanie, przewóz, przechowywanie oraz wprowadzanie do obrotu paliw niespełniających norm jakościowych wiąże się z bardzo dotkliwymi konsekwencjami. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które oferują wadliwe paliwa – takie jak benzyna, olej napędowy, LPG, CNG, lekki olej opałowy czy wodór – muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością karną. Podstawowe sankcje obejmują grzywnę od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do 3 lat. Gdy przedmiotem obrotu jest paliwo o znacznej wartości, kary wzrastają do 100 tys.–1 mln zł oraz od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W przypadku wykroczeń o mniejszym ciężarze gatunkowym przewidziano mandaty w wysokości 10–25 tys. zł, natomiast przy naruszeniach nieumyślnych – kary od 25 do 250 tys. zł.

Dodatkowo ustawodawca przewidział odrębne sankcje pieniężne m.in. dla rolników produkujących biopaliwa na własne potrzeby, zarządców flot pojazdów oraz przedsiębiorców sprzedających paliwa bez wymaganego oznakowania. W takich sytuacjach kara wynosi zazwyczaj 5 tys. zł i jest nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Szczególne obowiązki – wraz z karą finansową za ich naruszenie – dotyczą także podmiotów działających na rynku wodoru. Firmy te muszą zgłaszać rozpoczęcie działalności oraz wszelkie zmiany w terminie 14 dni, a za niedopełnienie tych formalności grozi im grzywna w wysokości 5 tys. zł, nakładana przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

Podstawa prawna: