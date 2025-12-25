Ryczałt energetyczny - dofinansowanie do prądu z ZUS to dodatkowe 312,71 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny to forma pomocy przewidziana w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w okresie wojny i po jej zakończeniu (Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75). Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez gospodarstwa domowe uprawnionych osób. Świadczenie wypłaca ZUS, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, tak aby uwzględniać rosnące koszty życia i inflację.

ZUS wypłaca 312,71 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym i nie przysługuje wszystkim seniorom. Mogą się o niego ubiegać wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych przywilejów – przysługuje również ten dodatek. Do grona uprawnionych należą:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,

oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej, żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową, którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych,

m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty,

oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeżeli są świadczeniobiorczyniami emerytury lub renty.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 r. ryczałt energetyczny został podniesiony do poziomu 312,71 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia jest co roku ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa UdSKiOR, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 3d ustawy. W praktyce oznacza to automatyczną waloryzację dodatku razem z emeryturami i rentami, dlatego nowa stawka obowiązuje zawsze od marca.

W skali roku daje to realne wsparcie w wysokości 3752,52 zł. Dla porównania, w 2024 r. miesięczna kwota ryczałtu była niższa i wynosiła 299,82 zł.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Kolejna podwyżka świadczeń emerytalnych i rentowych będzie miała miejsce 1 marca 2026 roku. Zgodnie z aktualnymi prognozami, podwyżki wyniosą około 4,9%. Oznacza to, zwiększenie ryczałtu energetycznego do 328,03 zł miesięcznie.

Warto jednak podkreślić, że ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji będzie znana dopiero po publikacji pełnych danych statystycznych. Kluczowe będą dwa komunikaty Prezesa GUS – dotyczące średniorocznej inflacji za 2025 r. oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. względem 2024 r. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, informację o inflacji GUS ogłosi do końca stycznia 2026 r., natomiast dane o dynamice wynagrodzeń – najpóźniej do 10 lutego 2026 r. Oznacza to, że finalny wskaźnik waloryzacji, a tym samym wysokość przyszłorocznych podwyżek świadczeń, poznamy dopiero w lutym 2026 roku.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 312,71 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu nie decydują ani lata życia, ani wysokość uzyskiwanych dochodów. Najważniejsze znaczenie ma posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej (bądź bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie) oraz pobieranie emerytury, renty lub pokrewnego świadczenia. Jego potwierdzeniem jest decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca okres działalności kombatanckiej lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający ich status jako członka rodziny osoby uprawnionej. Żołnierze przymusowo kierowani do pracy w czasie zastępczej służby wojskowej powinni przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, który potwierdza posiadane uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Zweryfikuj uprawnienia – niezbędna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej. Wypełnij formularz ZUS-ERK – jeden wniosek obejmuje zarówno emeryturę lub rentę, jak i ryczałt energetyczny. Druk można otrzymać w oddziale ZUS lub pobrać w formacie PDF. Złóż wniosek – osobiście w ZUS (pisemnie albo ustnie do protokołu), listownie, a jeśli mieszkasz za granicą – także za pośrednictwem konsulatu. Oczekuj na rozstrzygnięcie – decyzja wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnym rozpatrzeniu dodatek zostaje doliczony do wypłacanego świadczenia. Przygotuj wymagane dokumenty – najczęściej są to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status uprawnionego lub dokumentacja wojskowa (w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych), a u wdów i wdowców – decyzja potwierdzająca prawa jako członka rodziny po kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ ustawa nie wprowadza ograniczeń czasowych. Po otrzymaniu kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów ZUS ma do 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Świadczenie jest wypłacane najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osobom, które spełniają warunki do otrzymania ryczałtu energetycznego, przysługują także inne dodatki i formy pomocy finansowej, m.in.:

dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie, w zależności od długości okresu deportacji i pracy.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych umożliwia uzyskanie wsparcia m.in. na zakup aparatów słuchowych, leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację – zarówno domową, jak i ambulatoryjną. Przewidziana jest także pomoc finansowa jednorazowa lub okresowa, przyznawana po spełnieniu określonych kryteriów.

W typowej sytuacji dodatek jest wypłacany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 dzień miesiąca;

6 dzień miesiąca;

10 dzień miesiąca;

15 dzień miesiąca;

20 dzień miesiąca;

25 dzień miesiąca.

Czy 312,71 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny funkcjonuje jako ustawowy dodatek do świadczenia emerytalno-rentowego i – zgodnie z przepisami – jest wypłacany w formie stałej kwoty pieniężnej. Trafia on do uprawnionych w pełnej wysokości jako element dodatków do emerytur i rent, bez odrębnego opodatkowania jak w przypadku przychodów ze stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że beneficjent otrzymuje całe 312,71 zł „na rękę”. Podstawa prawna świadczenia – jako dodatku wypłacanego przez organ rentowy – potwierdza również, że nie ma obowiązku dokumentowania ani rozliczania sposobu wydatkowania tych środków.