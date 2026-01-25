Dodatek ratowniczy wynosi aktualnie 273 zł miesięcznie i jest wypłacany w tej kwocie od marca 2025 r. W ujęciu rocznym oznacza to wsparcie na poziomie 3276 zł dla osoby spełniającej warunki. Świadczenie obowiązuje w polskim systemie prawnym od grudnia 2021 r. i stanowi specjalną formę pomocy finansowej skierowaną do wąskiej grupy emerytów.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, nazywane potocznie dodatkiem ratowniczym, zostało ustanowione na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 r., która wprowadziła system wsparcia dla strażaków ochotników oraz przedstawicieli innych służb ratowniczych. Przysługuje ono byłym członkom OSP oraz ratownikom górskim po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu wymogu długoletniego, aktywnego udziału w działaniach ratowniczych. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po ukończeniu 60 lat i wykazaniu co najmniej 20 lat służby, natomiast mężczyźni po ukończeniu 65 lat oraz przy minimum 25 latach aktywności. Okresy te nie muszą następować bez przerw, jednak muszą zostać odpowiednio udokumentowane, zwłaszcza w przypadku działań sprzed 2011 roku. Wówczas niezbędne są zaświadczenia lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o dodatek. Do podania trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, np. zaświadczenia wydane przez PSP, a w odniesieniu do okresów sprzed 2011 roku – oświadczenia świadków.

W sytuacji, gdy brak jest archiwalnej dokumentacji, wymagane jest przedstawienie trzech oświadczeń świadków, z czego przynajmniej jedno musi pochodzić od osoby pełniącej funkcję publiczną lub zatrudnionej w administracji samorządowej. Prawdziwość tych oświadczeń potwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Po złożeniu kompletnego wniosku postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 60 dni, a decyzja przekazywana jest w formie pisemnej. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do komendanta wojewódzkiego PSP.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze wypłacane jest co miesiąc, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. Oznacza to, że środki powinny trafić na konta uprawnionych seniorów w tym terminie, niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy innych dodatków. Za realizację przelewów odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który prowadzi całą obsługę formalną i finansową tego świadczenia.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od stycznia do października 2023 roku wpłynęło 112 791 wniosków o świadczenie ratownicze. Aż 112 106 z nich zakończyło się przyznaniem dodatku, co pokazuje, że zdecydowana większość wnioskodawców spełniła wymagane warunki.

Od decyzji odmownych odwołało się jedynie 37 osób, z czego w 18 przypadkach odwołania rozpatrzono pozytywnie. Najwięcej wniosków złożono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim.