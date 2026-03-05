Czy w 2026 roku wciąż obowiązuje zmiana czasu z zimowego na letni?

Dyskusja o sensowności zmiany czasu toczy się od wielu lat, a jednym z najczęściej podnoszonych argumentów są jej możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz codziennej wydajności. Pomimo tych wątpliwości system sezonowego przestawiania zegarów wciąż obowiązuje w wielu państwach, w tym również w Polsce. Należy przy tym pamiętać, że na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 harmonogram zmian został dokładnie określony. Oznacza to, że w 2026 roku czekają nas jeszcze dwie korekty czasu.

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Tradycyjnie zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w ostatni weekend marca. W 2026 roku, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, czas letni środkowoeuropejski zacznie obowiązywać w niedzielę 29 marca. Oznacza to, że w weekend 27-29 marca, a dokładniej z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2:00 na 3:00. Tym samym w nocy z 7 na 8 marca nie nastąpi jeszcze zmiana czasu.

Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?

Przejście na czas letni wiąże się z „utratą” jednej godziny snu. W praktyce oznacza to, że w nocy z 28 na 29 marca śpimy o godzinę krócej niż zwykle. Dla wielu osób taka zmiana bywa odczuwalna – może prowadzić do zmęczenia, problemów z zasypianiem czy chwilowego rozregulowania rytmu dobowego. Część badań sugeruje również, że w pierwszych dniach po zmianie czasu może wzrosnąć ryzyko niektórych problemów zdrowotnych, w tym zawałów serca, a także liczba wypadków na drogach.

Kiedy likwidacja zmiany czasu?

Debata dotycząca rezygnacji ze zmiany czasu trwa już od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski poparł pomysł odejścia od tego rozwiązania, jednak do tej pory państwom członkowskim nie udało się osiągnąć wspólnego porozumienia w tej sprawie. Na razie nie ma więc żadnych wiążących decyzji, które wskazywałyby na zniesienie zmiany czasu w 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nadal będzie stosować obecny system przestawiania zegarków dwa razy w roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

Czas letni środkowoeuropejski zostanie wprowadzony:

w 2026 roku – 29 marca.

Czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany:

w 2026 roku – 25 października.

Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?

Mimo że w wielu krajach nadal obowiązuje system zmiany czasu, część państw zdecydowała się z niego zrezygnować. Do grona tych krajów należą m.in.: