Karta Dużej Rodziny to krajowy program, który oferuje rodzicom i dzieciom zniżki oraz ulgi w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, a jego głównym celem jest wsparcie finansowe i ułatwienie codziennego życia rodzin wielodzietnych poprzez obniżenie kosztów różnych usług i produktów.

Reklama

Te osoby mogą starać się o Kartę Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje konkretnym grupom osób, w tym:

rodzicom, w tym zastępczym, oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy aktualnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,

dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,

dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od początku 2019 roku uprawnienia w ramach programu Karty Dużej Rodziny objęły również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy potomstwo jest już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że także seniorzy, którzy kiedyś prowadzili wielodzietne rodziny, mogą otrzymać Kartę i korzystać z oferowanych w jej ramach zniżek oraz przywilejów.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Katalog przywilejów przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest bardzo rozbudowany i systematycznie się powiększa. Program funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów. Do najpopularniejszych zniżek należą m.in.:

37% rabatu na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” przewoźnika PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,

obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i niepublicznych placówkach medycznych,

promocje w znanych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko z ulg w instytucjach kultury czy sklepach, lecz także z obniżek cen paliwa. Wybrane koncerny oferują rabaty na benzynę, olej napędowy i LPG, a także na dodatkowe usługi dostępne na stacjach – np. myjnię czy ofertę gastronomiczną. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym seniorzy uprawnieni do Karty, mogą ograniczyć koszty eksploatacji auta. Zniżka jest naliczana po okazaniu Karty przed zapłatą, a jej wysokość zależy od konkretnej sieci.