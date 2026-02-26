Karta Dużej Rodziny to krajowy program, który oferuje rodzicom i dzieciom zniżki oraz ulgi w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, a jego głównym celem jest wsparcie finansowe i ułatwienie codziennego życia rodzin wielodzietnych poprzez obniżenie kosztów różnych usług i produktów.
Te osoby mogą starać się o Kartę Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje konkretnym grupom osób, w tym:
- rodzicom, w tym zastępczym, oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy aktualnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
- dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,
- dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.
Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom
Od początku 2019 roku uprawnienia w ramach programu Karty Dużej Rodziny objęły również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy potomstwo jest już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że także seniorzy, którzy kiedyś prowadzili wielodzietne rodziny, mogą otrzymać Kartę i korzystać z oferowanych w jej ramach zniżek oraz przywilejów.
Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?
Katalog przywilejów przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest bardzo rozbudowany i systematycznie się powiększa. Program funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów. Do najpopularniejszych zniżek należą m.in.:
- 37% rabatu na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” przewoźnika PKP Intercity,
- tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,
- obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i niepublicznych placówkach medycznych,
- promocje w znanych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
- specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.
Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko z ulg w instytucjach kultury czy sklepach, lecz także z obniżek cen paliwa. Wybrane koncerny oferują rabaty na benzynę, olej napędowy i LPG, a także na dodatkowe usługi dostępne na stacjach – np. myjnię czy ofertę gastronomiczną. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym seniorzy uprawnieni do Karty, mogą ograniczyć koszty eksploatacji auta. Zniżka jest naliczana po okazaniu Karty przed zapłatą, a jej wysokość zależy od konkretnej sieci.
- Orlen – 8 gr rabatu na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% zniżki na ofertę Stop Cafe i usługi myjni.
- Shell – 8 gr mniej za litr Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr rabatu na Shell AutoGas. Ponadto 20% zniżki na wybrane artykuły spożywcze.
- Circle K – 8 gr zniżki na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz nawet do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% rabatu na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, m.in. kawę i dania na ciepło.
- Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (miles 95, miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (milesPLUS 95, miles 98).