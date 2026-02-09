Emerytura honorowa to wyjątkowe świadczenie przeznaczone dla osób, które osiągnęły bardzo zaawansowany wiek. Ma charakter symboliczny i jest wyrazem uznania dla najstarszych obywateli. Nie zastępuje standardowej emerytury, lecz jest wypłacana niezależnie jako dodatkowa forma wsparcia ze strony państwa. Zasady przyznawania emerytury honorowej regulują przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia stu lat (Dz.U. 2024 poz. 1674) oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118).

Reklama

Świadczenie honorowe przysługuje wszystkim osobom posiadającym polskie obywatelstwo, które ukończyły sto lat. Prawo do tego dodatku powstaje automatycznie w dniu setnych urodzin i nie zależy od pobierania emerytury, renty ani innych świadczeń. Nie ma również znaczenia dotychczasowa aktywność zawodowa ani fakt opłacania składek – emerytura honorowa może trafić także do osób, które nigdy nie pracowały i nie były objęte systemem ubezpieczeń społecznych. Procedura przyznania świadczenia zależy jednak od sytuacji seniora:

jeśli stulatek pobiera świadczenia wymienione w ustawie z 18 października 2024 r., takie jak emerytura lub renta, emerytura honorowa przyznawana jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku, a decyzja wydawana jest przez właściwy organ;

jeśli senior nie korzysta z żadnego z wymienionych świadczeń, musi sam złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego, aby móc z niego skorzystać.

Ile wyniesie emerytura honorowa od 1 marca 2026 roku?

Emerytura honorowa wynosi obecnie 6589,67 zł brutto miesięcznie i ta kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 r. W wyniku corocznej waloryzacji zostanie zwiększona z dniem 1 marca 2026. Po publikacji 9 lutego najnowszych danych GUS znamy już ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 r. Wyniesie on 5,3%, w związku z czym świadczenie dla stulatków wzrośnie do blisko 7 tys. złotych, a dokładniej do 6938,92 zł. To o 349,25 zł więcej niż dotychczas.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc i stanowi stały dodatek do emerytury lub renty. Dzięki temu uprawnieni seniorzy otrzymują je systematycznie, razem z pozostałymi przysługującymi świadczeniami.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe jest wypłacane przez ZUS lub KRUS, w zależności od systemu ubezpieczenia emerytalnego, w którym dana osoba jest objęta. W przypadku seniorów, którzy nigdy nie pobierali emerytury ani renty, wypłatą dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki przekazywane są według obowiązującego kalendarza wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, zazwyczaj w tym samym terminie co podstawowe świadczenie, jeśli jest ono pobierane.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach co zwykłe świadczenia emerytalne. Od kwoty brutto potrącane są zarówno zaliczka na podatek dochodowy, jak i składka zdrowotna, w efekcie czego senior otrzymuje „na rękę” kwotę niższą niż ta podawana w komunikatach jako wartość brutto.

Podstawa prawna: