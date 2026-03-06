Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,2 proc. kw/kw w strefie euro i o 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej w IV kw. 2025 r., wynika z drugiego szacunku danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał wzrost o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,2 proc. w IV kw. w strefie euro i o 1,4 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Wzrost PKB według państw członkowskich

W ujęciu kwartalnym najszybciej rosła gospodarka Malty, gdzie PKB zwiększył się o 2,1 proc.. Wyraźne wzrosty odnotowały także Litwa (+1,7 proc.) oraz Chorwacja i Cypr (po +1,4 proc.). Po drugiej stronie zestawienia znalazła się Irlandia ze spadkiem o 3,8 proc., a także Rumunia (-1,9 proc.), Estonia i Luksemburg (po -0,1 proc.).

Najsilniejszy wzrost PKB rok do roku odnotowała Malta (+6,4 proc.), przed Cyprem (+4,5 proc.) oraz Polską (+3,6 proc.). Jedyny spadek odnotowała Rumunia, której gospodarka skurczyła się w ciągu roku o 1,5 proc.. Niewielkie wzrosty odnotowały natomiast Finlandia (+0,1 proc.) i Niemcy (+0,4 proc.).

Polska w czołówce wzrostu PKB

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, polska gospodarka należy obecnie do najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. W ujęciu rocznym PKB Polski zwiększył się o 3,6 proc., co daje naszemu krajowi trzecie miejsce wśród wszystkich państw Wspólnoty. Tempo wzrostu było przy tym ponad dwukrotnie wyższe niż średnia dla całej Unii.

Polska znalazła się także w czołówce pod względem dynamiki kwartalnej. Wzrost PKB o 1 proc. oznacza piąte miejsce w UE. W tym ujęciu polska gospodarka rosła aż pięć razy szybciej niż średnia dla całej Wspólnoty.