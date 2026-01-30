GUS: Wzrost PKB w 2025 roku
Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc., po wzroście o 3,0 proc. w 2024 r. - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynku.
Inwestycjew 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.
Konsumpcja prywatna w 2025 r. wzrosła o 3,7 proc. wobec wzrostu o 2,9 proc. w 2024 r.
Popyt krajowy w 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. po wzroście o 4,5 proc. w 2024 r.
Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2025 r. i 2024 r.
|2025
|2024
|PKB
|3,6
|3,0
|spożycie ogółem
|3,9
|4,4
|spożycie indywidualne
|3,7
|2,9
|nakłady na środki trwałe
|4,2
|-0,9
|popyt krajowy
|4,0
|4,5
|wartość dodana brutto
|3,0
|2,1
|-- przemysł
|3,0
|0,9
|-- budownictwo
|1,7
|-5,8
Prognozy
Z wcześniejszych prognoz wynika, że część analityków spodziewała się wzrostu na poziomie 3,6-3,7 proc.
„Szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025 r. przekroczyło poziom 4 proc. r/r, po 3,8 proc. r/r w trzecim kwartale. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2025 roku na poziomie 3,6 proc., choć po dobrym grudniu, tempo to może zaokrąglić się też do 3,7 proc.” – oceniła we wcześniejszym komentarzu ekonomistka PZU Monika Siergiejuk.