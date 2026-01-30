GUS: Wzrost PKB w 2025 roku

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc., po wzroście o 3,0 proc. w 2024 r. - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynku.

Inwestycjew 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. wobec spadku o 0,9 proc. w 2024 r.

Konsumpcja prywatna w 2025 r. wzrosła o 3,7 proc. wobec wzrostu o 2,9 proc. w 2024 r.

Popyt krajowy w 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. po wzroście o 4,5 proc. w 2024 r.

Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2025 r. i 2024 r.

2025 2024 PKB 3,6 3,0 spożycie ogółem 3,9 4,4 spożycie indywidualne 3,7 2,9 nakłady na środki trwałe 4,2 -0,9 popyt krajowy 4,0 4,5 wartość dodana brutto 3,0 2,1 -- przemysł 3,0 0,9 -- budownictwo 1,7 -5,8

Prognozy

Z wcześniejszych prognoz wynika, że część analityków spodziewała się wzrostu na poziomie 3,6-3,7 proc.

„Szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025 r. przekroczyło poziom 4 proc. r/r, po 3,8 proc. r/r w trzecim kwartale. Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2025 roku na poziomie 3,6 proc., choć po dobrym grudniu, tempo to może zaokrąglić się też do 3,7 proc.” – oceniła we wcześniejszym komentarzu ekonomistka PZU Monika Siergiejuk.