Podatek od nieruchomości w Polsce płaci się w ratach, których terminy są ustawowo określone dla osób fizycznych:

I rata: do 15 marca.

II rata: do 15 maja.

III rata: do 15 września.

IV rata: do 15 listopada.

Ważne: Jeśli łączna kwota podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, nie rozbijasz jej na raty - całość musisz wpłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca. Pamiętaj: Termin 15 marca wypada w tym roku w niedzielę. Zgodnie z przepisami, jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na następny dzień roboczy. W praktyce oznacza to, że masz czas na spokojne wykonanie przelewu.

Co się stanie, jeśli spóźnisz się z wpłatą podatku od nieruchomości?

Wielu podatników zapomina, że urząd gminy lub miasta nie wybacza opóźnień. Jeśli pieniądze nie wpłyną na konto urzędu w terminie:

Odsetki za zwłokę: Naliczane są automatycznie od pierwszego dnia po terminie płatności. Koszty upomnienia: Jeśli urząd wyśle do Ciebie pisemne upomnienie, zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami upomnienia, co niepotrzebnie podniesie kwotę Twojego zadłużenia. Egzekucja: W skrajnych przypadkach długi podatkowe mogą prowadzić do zajęć komorniczych.

Podstawą do zapłaty jest decyzja podatkowa, którą otrzymujesz z urzędu gminy lub miasta (pocztą tradycyjną lub przez e-Doręczenia).

Sprawdź numer konta: Pamiętaj, aby przelać środki na indywidualny numer rachunku wskazany w decyzji lub na ogólny rachunek bankowy gminy/miasta przypisany do podatków lokalnych.

Forma płatności: Możesz wykonać przelew w swojej bankowości elektronicznej lub opłacić podatek bezpośrednio w kasie urzędu, jeśli taka możliwość jest dostępna.

Nie dostałem jeszcze decyzji o wysokości podatku od nieruchomości. Co mam zrobić? Jeśli do 15 marca nie otrzymałeś decyzji, nie zwalnia Cię to z obowiązku zapłaty. Skontaktuj się niezwłocznie ze swoim urzędem gminy lub miasta, aby potwierdzić kwotę podatku i uzyskać poprawny numer konta. Gdzie szukać informacji o kwocie do zapłaty? Wszystkie niezbędne dane, w tym wysokość rat oraz numer rachunku bankowego, znajdują się w decyzji podatkowej wydanej przez organ gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Czy przedsiębiorcy płacą podatek od nieruchomości na tych samych zasadach? Nie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do wpłacania podatku od nieruchomości co miesiąc (w 12 ratach), zawsze do 15. dnia każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości to lokalna danina, którą opłacają właściciele i posiadacze gruntów, budynków oraz budowli. O jego ostatecznej wysokości decyduje rada danej gminy, trzymając się górnych limitów ogłaszanych co roku przez Ministra Finansów. Jeśli jesteś osobą fizyczną, Twoim głównym obowiązkiem jest złożenie informacji o nieruchomości (formularz IN-1) w ciągu 14 dni od zakupu lub zakończenia budowy, a następnie czekanie na oficjalną decyzję z urzędu. Dopiero po jej otrzymaniu znasz dokładną kwotę do zapłaty i zyskujesz podstawę do wykonania przelewu. Płatność standardowo rozkłada się na cztery raty płatne do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, chyba że łączna kwota podatku nie przekracza 100 zł - wtedy całość trzeba uregulować jednorazowo w pierwszym terminie. Wygodnym sposobem na sprawdzenie należności i dokonanie płatności jest obecnie aplikacja mObywatel oraz Portal Podatkowy. Warto pamiętać, że inne zasady obowiązują firmy, które muszą samodzielnie wyliczać podatek i składać deklarację DN-1 do końca stycznia każdego roku, opłacając go w miesięcznych ratach. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym nieruchomość została sprzedana lub przestała istnieć, co również należy zgłosić do urzędu. W 2026 roku stawki podatku od nieruchomości wzrosły o około 4,5 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Dla osób fizycznych termin płatności pierwszej raty przypada na 15 marca 2026 roku. Jeśli całkowita kwota Twojego podatku za cały rok nie przekracza 100 zł, musisz ją wpłacić w całości właśnie w tym marcowym terminie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, maksymalne stawki, których gminy nie mogą przekroczyć w 2026 roku, wynoszą:

1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych (domów i mieszkań).

35,53 zł za 1 m² dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1,45 zł za 1 m² dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą.

0,76 zł za 1 m² dla pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

Dokładną wysokość opłaty dla Twojej nieruchomości znajdziesz w decyzji podatkowej dostarczonej przez urząd gminy lub miasta, ponieważ lokalne samorządy mogą uchwalić stawki niższe niż wymienione powyżej limity. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze decyzji, możesz sprawdzić stan swoich zobowiązań przez Portal Podatkowy lub aplikację mObywatel.