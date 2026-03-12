Strajk pilotów Lufthansy

Akcja protestacyjna dotyczy rejsów z Niemiec, obsługiwanych przez Lufthansę, a także jej spółkę Lufthansa Cargo oraz regionalnego przewoźnika Lufthansa CityLine. W praktyce oznacza to większe zakłócenia, także dotyczące lotów Lufthansy z innych krajów, w tym z Polski.

Największe zakłócenia w Monachium i Frankfurcie nad Menem

Jak zapewnia niemiecki przewoźnik, strajk nie jest całkowity i około połowa lotów w czwartek i piątek ma odbyć się zgodnie z harmonogramem. Największe zakłócenia przewidywane są na lotniskach w Monachium oraz Frankfurcie nad Menem.

To nie pierwszy strajk w tym roku

Strajk będzie mniejszy niż poprzedni, do którego doszło 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów. Teraz odwołanych ma zostać około 600 rejsów w ciągu dwóch dni.

Pasażerowie dotknięci zakłóceniami mają być o tym informowani przez Lufthansę drogą mailową. Część podróżujących ma możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny lot Lufthansą w terminie do 23 marca.