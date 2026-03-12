Ten dodatek do emerytury, w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego, nie jest przyznawany automatycznie. To oznacza, że konieczne jest złożenie wniosku. Nie przysługuje wszystkim, ale ściśle określonej grupie. W Polsce to świadczenie pobiera około 112 tysięcy osób.

288 zł dla emerytów. Wypłata do 15. dnia miesiąca

Chodzi o świadczenie ratownicze przysługujące emerytowanym strażakom ratownikom OSP. Świadczenie ratownicze ma charakter dodatku do innych dochodów, np. emerytury lub renty, i jest wypłacane co miesiąc. Co ważne, na konto emerytowanego strażaka wpłynie w 2026 roku dokładnie 288 zł. Jest to kwota netto, świadczenie jest zwolnione z podatku.

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone w 2021 roku, wciąż jednak nie wszyscy emerytowani strażacy wiedzą, że mogą wnioskować o ten dodatek do emerytury.

Jego celem jest uhonorowanie wieloletniej, często niebezpiecznej służby strażaków ochotników, którzy brali udział w ratowaniu życia, zdrowia i mienia podczas pożarów, wypadków czy klęsk żywiołowych. Wysokość świadczenia jest waloryzowana, do końca lutego 2026 roku wynosiła 273 zł.

Dodatek może być łączony z innymi świadczeniami, na jego wypłatę nie ma wpływu wysokość uzyskiwanych dochodów ani sytuacja materialna emerytowanego strażaka.

Ważne Świadczenie ratownicze wypłacane jest dożywotnio, w każdym miesiącu na konto emerytowanego strażaka trafia do 15. dnia miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie.

Dodatek do emerytury przysługuje byłym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak nie wszystkim. Świadczenie ratownicze w kwocie 288 zł miesięcznie przysługuje strażakom ratownikowi OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany jest bezpośredni udział co najmniej raz w roku):

przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn),

przez co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet).

Nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP, ważne, by łącznie staż wynosił odpowiednio minimum 20 lub 25 lat.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie ratownicze w 2026 roku?

O świadczenie ratownicze można ubiegać się dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek składa się do komendanta powiatowego (lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należał strażak. Potrzebne jest udokumentowanie aktywnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W przypadku służby przed 2011 rokiem, potrzebne będą również oświadczenia świadków.

Decyzja dotycząca przyznania świadczenia wydawana jest w formie pisemnej, od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Ten dodatek do emerytury wypłacany jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.