1000 zł za urodzenie dziecka. Komu przysługuje śweiadczenie?

Becikowe jest formą wsparcia dla rodzin o niższych dochodach. Ma pomóc w pokryciu pierwszych wydatków związanych z narodzinami dziecka. Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł, a za jej przyznanie i wypłatę odpowiadają samorządy gminne.

O świadczenie mogą ubiegać się nie tylko rodzice nowo narodzonego dziecka. Prawo do becikowego mają również opiekunowie prawni, czyli osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, a także opiekunowie faktyczni – osoby, które przejęły opiekę nad dzieckiem i złożyły w sądzie wniosek o jego przysposobienie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać świadczenie?

Najważniejszym warunkiem jest kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto miesięcznie. Jest on ustalany na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. W obecnym okresie zasiłkowym 2025/2026, trwającym od 1 listopada 2025 r. do 31 października 2026 r., przy ustalaniu prawa do świadczenia bierze się pod uwagę dochód osiągnięty w 2024 r.

Drugim istotnym warunkiem jest pozostawanie przez matkę pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Fakt ten trzeba potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną. Wymóg ten nie dotyczy osób, które są prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka ani tych, które dziecko przysposobiły.

Becikowe dla samotnego rodzica

W przypadku samotnego wychowywania dziecka becikowe przysługuje tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Od tej zasady przewidziano jednak kilka wyjątków.

Świadczenie można otrzymać także wtedy, gdy drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów. Becikowe przysługuje również w sytuacji, gdy sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka lub gdy rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu - sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem portalu, klikając poniższy link

empatia.mpips.gov.pl⁠

Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W praktyce wniosek jest zwykle rozpatrywany w ciągu około miesiąca.

3000 zł od samorządu za urodzenie dziecka – bez kryterium dochodowego

Wyższe świadczenie mogą otrzymać mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie. Rodzice dzieci urodzonych w 2026 roku będą mogli ubiegać się o jednorazową zapomogę w wysokości 3000 zł. Nabór wniosków o tzw. miejskie becikowe rozpocznie się 20 marca 2026 r.

Jednym z warunków otrzymania świadczenia jest zameldowanie lub faktyczne zamieszkiwanie w Wysokiem Mazowieckiem oraz rozliczanie podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców tego miasta. Co istotne, świadczenie w wysokości 3000 zł przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

– Tego rodzaju świadczenie, które wypłacamy rodzicom dzieci urodzonych u nas od 1 stycznia 2026 r., jest częścią kompleksowych działań mających powstrzymać spadek liczby mieszkańców – powiedział burmistrz Jarosław Siekierko, cytowany przez Portal Samorządowy.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Nie 12 - jak ma to w przypadku "standardowego" becikowego. Wyjątek dotyczy dzieci urodzonych między 1 stycznia 2026 r. a dniem wejścia w życie uchwały (19 marca 2026 r.). W takim przypadku wniosek można złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia obowiązywania przepisów, czyli od 20 marca 2026 r.

Becikowe nie pomaga – w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Czy to już katastrofa demograficzna?

Wiele wskazuje na to, że - tak.Z publikacji „Polska w liczbach 2025” wynika, że współczynnik dzietności w Polsce w 2024 r. wyniósł zaledwie 1,099. Już wcześniej duże poruszenie wywołała informacja Głównego Urzędu Statystycznego, że wskaźnik ten spadł do 1,158, czyli najniższego poziomu w historii. Podobnie niski poziom dzietności notuje tylko kilka państw na świecie, m.in. Korea Południowa, Chiny, Tajwan czy Chile, a także niektóre kraje naszego regionu, takie jak Białoruś, Ukraina i Litwa.

Zobacz więcej na ten temat w artykule Radosława Ditrich Dziennikarza Forsal i DGP: GUS potwierdza, to rekord. Dzietność spadła niżej niż kiedykolwiek wcześniej

Nie chodzi tylko o pieniądze. Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci?

O przyczynach tej decyzji możemy dowiedzieć się z badania Centrum Badania Opinii Społecznej z 2023 r. Respondenci najczęściej wskazywali powody osobiste – aż 55 proc. odpowiedzi. W wielu przypadkach badani po prostu deklarowali, że nie chcą mieć dzieci lub nie czują takiej potrzeby. Część osób mówiła także o zbyt dużej odpowiedzialności związanej z rodzicielstwem albo podkreślała, że jest to wyłącznie ich prywatna decyzja.

W odpowiedziach pojawiały się także argumenty dotyczące wygody, potrzeby niezależności czy przekonania, że na dziecko jest jeszcze za wcześnie. Rzadziej wskazywano brak partnera lub brak stabilnego związku. Część osób uzasadniała swoją decyzję sytuacją finansową (14%). Respondenci mówili o wysokich kosztach utrzymania, inflacji oraz ogólnym poczuciu braku stabilności.

Badanie pokazuje również, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni deklarują brak chęci posiadania dzieci – odpowiednio 10 proc. wobec 6 proc. Kobiety częściej też wskazują, że chciałyby mieć tylko jedno dziecko.

Badania "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski 11–20 kwietnia 2023 r. i 8–18 maja 2023 r. W tych próbach łączna liczebność kobiet w wieku 18–40 lat wynosiła 332, mężczyzn w wieku 18–40 lat – 339, a mężczyzn w wieku 18–50 lat – 526.

