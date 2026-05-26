Alarmujące dane z polskiej branży motoryzacyjnej. Co trzecia firma planuje zwolnienia

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:54
Polska branża motoryzacyjna coraz mocniej odczuwa skutki spowolnienia w europejskim przemyśle. Choć część firm nadal planuje zwiększać zatrudnienie, rośnie grupa przedsiębiorstw przygotowujących się do redukcji etatów. Najnowsze badanie pokazuje, że sektor wszedł w okres dużej niepewności, a pracownicy coraz częściej mogą obawiać się o stabilność zatrudnienia. 37 proc. polskich firm z sektora motoryzacji planuje zwolnienia w najbliższych 12 miesiącach - wynika z badania Exact x Forestall.

Sektor automotive w trudnym okresie dla zatrudnienia

Exact x Forestall, powołując się na dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych podała, że w latach 2024–2025 firmy ogłosiły redukcję 104 tys. miejsc pracy: 54 tys. w 2024 roku i kolejnych 50 tys. w 2025 roku. W tym samym czasie powstało ok. 7 tys. nowych etatów.

„W 2024 roku mówiliśmy, że polski sektor automotive wszedł w trudny okres dla zatrudnienia. Dziś widzimy, że ten trend nie wyhamował, tylko się pogłębił. Więcej niż co trzecia firma w Polsce przewiduje spadek liczby pracowników, podczas gdy średnia europejska wynosi 24 proc. To bardzo mocny sygnał ostrzegawczy” - podkreślił, cytowany w informacji prezes Exact x Forestall Jacek Opala.

Polska wypada źle na tle Europy

Z kolei w skali Europy 32 proc. firm biorących udział w badaniu planuje zwiększenie zatrudnienia, 38 proc. utrzymanie obecnego poziomu etatów, a 24 proc. przewiduje spadek zatrudnienia.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że Polska wypada na tym tle gorzej - w naszym kraju 30 proc. firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia, 28 proc. zakłada stabilizację, a 37 proc. przewiduje spadek. Wyższy odsetek pesymistów w Europie odnotowano tylko na Słowacji.

Główne powody problemów branży motoryzacyjnej w Polsce

Polskie firmy motoryzacyjne wskazują, że największym problemem dla nich są rosnące koszty pracy, na które wskazało 57 proc. respondentów. Przedsiębiorstwa zwracały też uwagę na małą liczbę kandydatów do pracy (52 proc.), wysokie oczekiwania płacowe pracowników (49 proc.), brak pracowników o kierunkowym wykształceniu (46 proc.) oraz ograniczoną możliwość długoterminowego planowania produkcji, a tym samym poziomu zatrudnienia (39 proc.). Jednocześnie 28 proc. przedstawicieli polskich firm wskazało także na mniejszą dostępność pracowników z zagranicy.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Exact x Forestall na próbie 1013 respondentów z 11 państw (Polska, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry). Ankietowanymi osobami byli producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od grudnia 2025 do stycznia 2026 roku.

Źródło: PAP
