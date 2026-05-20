Kierowców czeka nowy obowiązek. Rząd pracuje nad nowymi regulacjami

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:04
Resort infrastruktury chce wprowadzenia obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Zdaniem autorów propozycji, obowiązkowa apteczka zagwarantuje dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu.

Ważna zmiana dla kierowców osobówek

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak przekazała PAP rzeczniczka MI Anna Szumańska, projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Chodzi o pojazdy samochodowe o kategorii homologacyjnej M1, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany „samochód osobowy” w rubryce „rodzaj pojazdu”.

Resort wskazuje na bezpieczeństwo

- Wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu - zaznaczyła Szumańska. Dodała, że już obecnie, pomimo braku nakazu posiadania apteczki w samochodzie osobowym, wielu kierowców wyposaża w nią pojazd.

Resort poinformował, że szczegółowy zakres nowych rozwiązań oraz termin ich wdrożenia będzie zależny od propozycji i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji. - MI planuje rozłożenie wymogu wyposażania apteczek w czasie, tak aby nie powodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego na apteczki - przekazała rzeczniczka MI.

Obecnie obowiązujące przepisy

Obowiązujące rozporządzenie przewiduje wyposażenie w apteczki doraźnej pomocy pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania, taksówek, pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób oraz autobusów, za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy. Takiego wymogu nie ma natomiast w stosunku do samochodów osobowych, których kierowcy stanowią przeważająca większość uczestników ruchu drogowego.

Źródło: PAP
