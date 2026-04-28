Radar stanie w miejscu tragicznego wypadku

Wyjaśnił, że od rana pracę zaczną dwie ekipy. Jedna rozpocznie demontaż fotoradaru, a druga zacznie przygotowywać fundamenty potrzebne do jego montażu na Pradze-Południe.

Na skrzyżowaniu, na którym stanie radar, w styczniu doszło do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Most Poniatowskiego i tunel Wisłostrady pod nadzorem OPP

Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostanie jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości.

Stanie się to, gdy zakończy się przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady.

– Zabierzemy stamtąd fotoradar, który zostanie postawiony w innym miejscu miasta – zaznaczył Dybalski.

Przekazał, że do tej pory ZDM porozumiał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie lokalizacji trzech fotoradarów z Mostu Poniatowskiego. Staną na ul. Wóycickiego, na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej i na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze.