Demontaż fotoradaru na Moście Poniatowskiego. Gdzie trafi?

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:47
Uwaga kierowcy w Warszawie. Demontaż fotoradaru na Moście Poniatowskiego. Gdzie trafi?
Uwaga kierowcy w Warszawie. Demontaż fotoradaru na Moście Poniatowskiego. Gdzie trafi?/CANARD
We wtorek rozpocznie się demontaż jednego z fotoradarów na Moście Poniatowskiego. Zostanie on przeniesiony na skrzyżowanie ul. Grochowskiej i Zamienieckiej – przekazał PAP rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Radar stanie w miejscu tragicznego wypadku

Wyjaśnił, że od rana pracę zaczną dwie ekipy. Jedna rozpocznie demontaż fotoradaru, a druga zacznie przygotowywać fundamenty potrzebne do jego montażu na Pradze-Południe.

Na skrzyżowaniu, na którym stanie radar, w styczniu doszło do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Most Poniatowskiego i tunel Wisłostrady pod nadzorem OPP

Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostanie jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu zostanie zamontowany odcinkowy pomiar prędkości.

Stanie się to, gdy zakończy się przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady.

– Zabierzemy stamtąd fotoradar, który zostanie postawiony w innym miejscu miasta – zaznaczył Dybalski.

Przekazał, że do tej pory ZDM porozumiał się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie lokalizacji trzech fotoradarów z Mostu Poniatowskiego. Staną na ul. Wóycickiego, na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej i na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDemontaż fotoradaru na Moście Poniatowskiego. Gdzie trafi? »
Powiązane
Fotoradar rekordzista na Al. Jerozolimskie w Warszawie
To najbardziej znienawidzony fotoradar w Polsce. Znów został zniszczony
fotoradar, straż miejska, samorządy, Ministerstwo Infrastruktury, pomiar prędkości
Wielki powrót fotoradarów dla straży miejskiej. Ma być jak dawniej?
Nowe fotoradary w Warszawie
Nowe fotoradary pod Warszawą. W tych miejscach kierowcy nagminnie łamali przepisy
Zobacz
|
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Trzeba teraz płacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
wycinka drzew, zezwolenie, kara, prawo, opłata
Wycinka drzewa w obrębie swojej działki lub nieruchomości. Można wyciąć drzewo bez zezwolenia w 2026 roku?
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
