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Podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 2027 roku. Co proponuje rząd?

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 14:55
Donald Tusk
Podwyżki w sferze budżetowej w 2027 roku - co proponuje rząd?/Shutterstock
Jaki wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2027 rok proponuje rząd? Czy nauczyciele otrzymają podwyżki na zadowalającym poziomie. Premier Donald Tusk mówi wprost. Jak przekazał podczas konferencji prasowej we wtorek 9 czerwca 2026 r. będzie to 3 proc.

Rząd ma obowiązek do 15 czerwca 2026 roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na kolejny rok wraz z prognozami makroekonomicznymi, które staną się podstawą prac nad budżetem państwa na 2027 r. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie w ustawie budżetowej na rok 2027 niezbędnych środków na podwyżki wynagrodzeń.

Co proponuje rząd? Podwyżki w budżetówce w 2027 roku

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Projekt obejmuje m.in. pracowników:

  • urzędów administracji rządowej,
  • urzędów skarbowych,
  • sądów i prokuratur,
  • inspekcji państwowych,
  • części pracowników oświaty, kultury i innych jednostek finansowanych z budżetu państwa.

Czy nauczyciele doczekają się kolejnych, tym razem zadowalających dla środowiska podwyżek? Wygląda na to, że budżet nie pozwoli na znaczący wzrost wynagrodzeń. Jak przekazał premier Donald Tusk, w przyszłym roku podwyżki w budżetówce wyniosą 3 proc. „Pilnujemy, żeby inflacja nie zjadała tych podwyżek” - zapewnił premier.

Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3 procent. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek, to samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur. Bardzo chciałbym, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej (...) To, co dzisiaj będziemy proponowali, nie wystarcza, wiem o tym

- przekazał premier Donald Tusk podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie.

Jak dodał szef rządu, nauczyciele będą jednak grupą, o którą postara się zatroszczyć w pierwszej kolejności, gdy tylko możliwe będzie przeznaczenie większych środków na podwyżki.

Na co wpływają proponowane wskaźniki?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:

  • prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto,
  • prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  • prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw,
  • prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej,
  • prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia,
  • prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej,
  • wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: Donald Tuskwynagrodzeniawynagrodzenia nauczycieliwskaźniki makro
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