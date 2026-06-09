Od 15 do 21 czerwca 2026 r. w całej Europie, także w Polsce, prowadzona będzie skoordynowana akcja drogowa organizowana przez organizację Roadpol. Działania pod kryptonimem „Alcohol & Drugs” będą koncentrować się przede wszystkim na wykrywaniu kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W połowie czerwca 2026 rusza akcja policji „Alcohol & Drugs”

Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole trzeźwości oraz częstsze wykorzystanie narkotestów. Szczególnie intensywne działania mają być prowadzone kolejnym tygodniu, kulminacją akcji będzie całodzienny „maraton kontroli” prowadzony w piątek 19 czerwca.

Akcja ma charakter międzynarodowy i obejmuje państwa należące do Roadpol. Jej celem jest ograniczenie liczby wypadków powodowanych przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Co ważne, policjanci w krajach UE będą realizować nie tylko czynności kontrolne, lecz także prewencyjne i edukacyjne.

Jak często w Polsce kontrolowana jest trzeźwość kierowców?

Choć statystyki są przerażające i w ubiegłym roku na polskich drogach ujawniono 95 262 nietrzeźwych kierujących (o blisko 3 tysiące więcej niż w 2024 roku), 2025 rok należał do najbezpieczniejszych. Odnotowano najmniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Niestety: blisko 6 proc. wypadków i kolizji spowodowali nietrzeźwi kierowcy.

Warto przy tym zauważyć że w Polsce trzeźwość kierowców kontrolowana jest wyjątkowo często. Tylko w ubiegłym roku przeprowadzono ponad 17 milionów kontroli trzeźwości.

Częstotliwość kontroli i coraz surowsze kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu (wysokie kary finansowe, zakaz prowadzenia pojazdów, punkty karne, pozbawienie wolności, a nawet konfiskata pojazdu) sprawiają, że sytuacja na polskich drogach przynajmniej w tym względzie poprawia się.

W dniach od 15 do 21 czerwca 2026 r. funkcjonariusze użyją nie tylko alkomatów: sprawdzą również, czy kierowcy nie prowadzą pod wpływem narkotyków.