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Benzyna i diesel zdrożeją. Oto stawki maksymalne cen paliw obowiązujące w środę

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:28
Benzyna i diesel zdrożeją. Oto stawki maksymalne cen paliw obowiązujące w środę
Benzyna i diesel zdrożeją. Oto stawki maksymalne cen paliw obowiązujące w środę/Shutterstock
W środę kierowcy zapłacą nieco więcej za paliwo. Z opublikowanego przez Ministra Energii obwieszczenia wynika, że maksymalne ceny benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego będą wyższe niż we wtorek. Sprawdź, ile zapłacisz w środę za litr paliwa.

Maksymalne ceny paliw obowiązujące w środę 10 czerwca

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a diesla - 6,46 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw wzrosną w porównaniu z wtorkiem.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 - 6,57 zł, a diesla - 6,45 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Co to jest cena maksymalna paliwa?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do kiedy pakiet ochronny CPN?

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: ceny paliwcena benzynytransport
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