Okresowe akcje policji, jazda wężykiem, ewidentne łamanie przepisów ruchu drogowego w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Te sytuacje zwiększają prawdopodobieństwo zatrzymania do kontroli drogowej, jednak to nie wszystko. Były policjant, znany w sieci jako „Sierżant Bagieta” przekonuje, że także konkretne marki samochodów mogą zwiększać szansę na to, że policjanci drogówki wyciągną lizaka i polecą kierowcy auta zjechać na pobocze.

Nie ma przypadków, kontrole drogowe nie mogą być rutynowe

Materiał byłego policjanta i youtubera na temat kontroli policyjnych i konkretnych marek aut zatrzymywanych przez drogówkę powstał wprawdzie 4 lata temu, wciąż jednak pozostaje szczególnie chętnie cytowanym przez media motoryzacyjne.

Na wstępie materiału jego autor zaznacza, że do kontroli drogowej zatrzymać kierowcę mogą nie tylko policjanci wydziału ruchu drogowego. Mogą to być również funkcjonariusze prewencji, wydziałów kryminalnych czy ogniw wydziałów patrolowo-interwencyjnych, policjanci mogą poruszać się radiowozem lub samochodem nieoznakowanym.

Jednak jak zaznacza, nie ma czegoś takiego jak „rutynowa kontrola drogowa”, policjanci zatrzymując pojazd typują go na podstawie określonych czynników.

Nie ma czegoś takiego jak rutynowa kontrola drogowa. Nie można zatrzymać pojazdu bez powodu. Nie musi to być popełnienie wykroczenia, może to być na przykład to, że pojazd przypomina pojazd, który mógł pochodzić z kradzieży

- wyjaśnia były funkcjonariusz.

5 najchętniej zatrzymywanych do kontroli marek aut

Najchętniej zatrzymywane do kontroli drogowej marki samochodów to:

BMW,

Volkswagen,

Opel,

Audi,

Lexus.

Na pierwszym miejscu najchętniej zatrzymywanych do kontroli marek samochodów były policjant wymienił samochody marki BMW. O kierowcach aut tej marki powiedziano i napisano wiele, zdaniem byłego funkcjonariusza to nie przypadek, że dość często zwracają uwagę policjantów.

Samochody marki BMW są nie tylko wyjątkowo często kradzione (mowa o nowszych modelach), lecz także - w przypadku starszych modeli - w wyjątkowo złym stanie technicznym.

Bardzo często ujawnia się różne substancje niedozwolone w tych samochodach, oczywiście przy okazji kontroli drogowej, więc człowiek jest po prostu wyczulony na taką markę i zwraca większą uwagę, czy nie zatrzymać go do kontroli

- mówi były policjant.

Wciąż popularne na drogach Volkswageny również zwracają uwagę policjantów. Zdaniem byłego funkcjonariusza często jeżdżą nimi taksówkarze, którzy popełniają szereg wykroczeń.

Stosunkowo często policjanci do kontroli zatrzymują również kierujących samochodami marek Audi i Opel. Jak wyjaśnia były policjant, często tym, co zwraca uwagę patroli jest zły stan techniczny pojazdów i fakt, że autami tych marek często kierują młode osoby. Zarówno auta marki Audi jak i Opel nierzadko są pierwszymi pojazdami osób, które dopiero uzyskały prawo jazdy, zwłaszcza starsze modele. To wszystko sprawia, że policjanci często zatrzymują je do kontroli.

Na ostatnim miejscu na liście uplasował się Lexus. Jest to marka, która stosunkowo często pada łupem złodziei, dlatego również ryzyko, że kierowca pojazdu zostanie zatrzymany przez drogówkę rośnie.