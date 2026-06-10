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Ten błąd może kosztować kierowcę nawet 5 tys. zł. Przewożąc rowery trzeba pamiętać o dwóch rzeczach

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:47
rowerowy bagażnik samochodowy, rowery, samochód
Rowerowy bagażnik samochodowy - za co w 2026 roku można dostać mandat?/Shutterstock
Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy to wygodny, a przy tym bezpieczny sposób na przewożenie rowerów samochodem. Kierowcy montujący bagażniki zapominają jednak o ważnym obowiązku: błąd może być kosztowny, grozi mandatem lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Wiosną i latem to dość częsty widok na polskich drogach: rowery przewożone są na dachach samochodów lub na specjalnie zamontowanym na haku holowniczym bagażniku rowerowym. Ta druga opcja jest zdecydowanie wygodniejsza, jeśli chodzi o sam montaż i demontaż jednośladów, jednak przez częsty błąd może też okazać się dużo kosztowniejsza. Chodzi o sposób montowania bagażnika - w niektórych sytuacjach kierowcy mogą dostać wysoki mandat.

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Montaż haka holowniczego - o tym kierowcy zapominają

Niektóre rodzaje bagażników rowerowych wymagają posiadania haka holowniczego. Jeśli auto nie jest fabrycznie wyposażone w hak holowniczy i właściciel pojazdu zdecyduje się na jego montaż, musi dopełnić formalności w wydziale komunikacji.

Po zamontowaniu haka konieczne jest wykonanie badań technicznych auta i zgłoszenie tej zmiany w wydziale komunikacji. Właściciel pojazdu ma na to 30 dni, niedopełnienie formalności, a więc brak legalizacji haka może poskutkować mandatem w wysokości 500 zł, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i naliczeniem kierowcy punktów karnych.

Ważne

Od 10 czerwca 2026 r. badanie techniczne po montażu haka holowniczego nie jest wymagane, jeśli w dokumentach homologacyjnych auta jest informacja o tym, że można nim ciągnąć przyczepę.

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Bagażnik rowerowy zasłania tablicę rejestracyjną? Kara może być wysoka

Często montaż bagażnika rowerowego i umieszczenie na nim rowerów sprawia, że tylna tablica rejestracyjna staje się niewidoczna. Jazda z zakrytą lub nieczytelną tablicą rejestracyjną jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. „Sprytni” kierowcy mogą próbować temu zaradzić, przekładając tablicę rejestracyjną na bagażnik rowerowy. Taki demontaż tylnej tablicy auta i umieszczenie jej na bagażniku rowerowym nie jest rozwiązaniem zgodnym z przepisami: za to również grozi mandat w wysokości 500 zł i 8 punktów karnych.

Nie wolno:

  • przekładać tylnej tablicy z samochodu na bagażnik,
  • wykonywać samodzielnych kopii tablic,
  • jeździć z zasłoniętą tablicą.

Co należy zrobić, gdy bagażnik zasłania tablicę rejestracyjną? Konieczne jest wyrobienie dodatkowej, trzeciej tablicy rejestracyjnej. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji, w którym rejestrowany był samochód, złożyć wniosek i uiścić opłatę (około 53 zł). Warto zrobić to jak najszybciej: tablica rejestracyjna nie zostanie wydana „od ręki”, z reguły trwa to do 7 dni roboczych. Warto dopilnować również tego, by bagażnik i umieszczone na nim rowery nie zasłaniały świateł. Jeśli tak jest: bagażnik powinien posiadać własne oświetlenie, które powinno powtarzać pełny zestaw świateł tylnych samochodu.

Zdecydowanie kosztowniejszym błędem niż przełożenie tablicy z auta na bagażnik jest jazda bez tablicy rejestracyjnej. Za to grozi już mandat w wysokości od 1500 do nawet 5 tys. zł.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: mandatkierowcaprzepisy ruchu drogowegoprzewożenie rowerów
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