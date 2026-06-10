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Od dziś rejestracja pojazdu jest prostsza. Znika uciążliwy obowiązek właścicieli aut

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 11:54
Tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdu
Zmiany w rejestracji aut. Koniec z demontażem starych tablic rejestracyjnych/dziennik.pl
Właściciele pojazdów długo na to czekali: 10 czerwca 2026 r. wchodzą w życie zmiany, które ułatwią cały proces rejestracji auta. Demontaż tablic rejestracyjnych nie będzie już konieczny przy przerejestrowywaniu samochodu, jeśli właściciel chce zachować dotychczasowe numery. To jednak nie jedyna zmiana.

10 czerwca 2026 roku znika obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych, jeśli właściciel rejestrowanego pojazdu chce po zakupie zachować dotychczasowe numery. O ile tylko tablice rejestracyjne są w dobrym stanie, wizyta w wydziale komunikacji będzie mogła odbyć się bez starych tablic.

Koniec ze zdejmowaniem tablic do rejestracji

Część właścicieli aut z pewnością nie przepada za obowiązkowym (do wczoraj) demontażem tablic rejestracyjnych w celu ich ponownej legalizacji podczas rejestracji zakupionego używanego auta. Jednocześnie z toalet wydziałów komunikacji mogą wkrótce zniknąć słynne karki z napisem: „zakaz mycia tablic rejestracyjnych”. Właściciele samochodów przynoszący stare tablice rejestracyjne musieli okazać je w dobrym stanie, numery powinny być czytelne. Z tego względu obecna w wydziale toaleta służyła głównie czyszczeniu zabrudzonych tablic.

Od dziś właściciel pojazdu, który zdecyduje się zachować dotychczasowe numery (od kilku lat zmiana numerów nie jest konieczna również w przypadku rejestracji auta zakupionego w innym powiecie), nie będzie musiał zabierać tablic ze sobą. Oczywiście pod warunkiem, że nie wymagają one wymiany ze względu na zły stan techniczny czy fakt, że numery są nieczytelne.

Ważne

Właściciel będzie zobowiązany jedynie do złożenia oświadczenia, że tablice rejestracyjne są w dobrym stanie technicznym, nie są uszkodzone, pozostają czytelne i mają nienaruszony znak legalizacyjny (umieszczana na tablicach naklejka holograficzna).

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a. Do wniosku o rejestrację pojazdu właściciel pojazdu załącza oświadczenie, że posiada tablice (tablicę) rejestracyjne utrzymane w należytym stanie i czytelne, a umieszczony na nich znak legalizacyjny nie jest uszkodzony. Starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny. Jeżeli do wniosku o rejestrację pojazdu nie dołączono oświadczenia albo posiadane tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, stosuje się przepis ust. 1.

- brzmi ust 1a Art. 73.

Jednocześnie nie mogą to być tablice rejestracyjne starego typu (czarne). W sytuacji, gdy auto posiada stare tablice rejestracyjne lub są one w złym stanie technicznym, konieczny będzie ich demontaż i wymiana na nowe.

Zmiany w rejestracji aut. Znikają dodatkowe badania techniczne

Obecnie po montażu haka holowniczego (jeśli samochód nie posiadał go fabrycznie), właściciel pojazdu w ciągu 30 dni musiał zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Wcześniej konieczne było także wykonanie badania technicznego. Od 10 czerwca 2026 r. takie badanie nie jest już konieczne, o ile dokumenty homologacyjne samochodu potwierdzają, że można nim ciągnąć przyczepę.

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Od dziś nie trzeba też przedstawiać zaświadczenia o pozytywnym badaniu technicznym, jeśli informacja o ważnym badaniu znajduje się już w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Podstawa prawa

Ustawa z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1734)

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: kierowcarejestracja pojazdurejestracja samochodutablice rejestracyjne
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