Do tej pory, aby zarejestrować pojazd, w wydziale komunikacji trzeba było pojawić się dwukrotnie. Teraz druga wizyta, dotycząca odbioru gotowego dokumentu, będzie mogła odbyć się poza godzinami pracy urzędu. To dzięki urzędomatowi, który będzie działał 24/h przez 7 dni w tygodniu.

Koniec z kolejkami po odbiór dowodu rejestracyjnego

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu bielskiego. Rozwiązanie na pewno ucieszyłoby także innych, gdyby tylko w całej Polsce dało się odebrać dokument bez konieczności rezerwowania czasu na wizytę w urzędzie.

Urzędomat został zamontowany niedaleko głównego wejścia do budynku starostwa.

Mieszkaniec będzie mógł odebrać dowód rejestracyjny pojazdu poza godzinami pracy urzędu, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

- mówi rzeczniczka władz samorządu Magdalena Fritz.

Urzędomat ma 91 skrytek. Skorzystają z niego klienci, którzy podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu lub wymianę dokumentu zadeklarują na piśmie chęć skorzystania z takiego rozwiązania.

Kiedy dowód rejestracyjny będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma na telefon komórkowy SMS z kodem odbioru ważnym 48 godzin. Po tym czasie dokument wróci do urzędu i będzie można go odebrać w okienku.

Rzeczniczka podkreśliła, że usługa nie obejmuje oddziału zamiejscowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Usprawnienie dla tysięcy osób

Zdaniem Fritz to kolejne działanie starostwa, które ma usprawnić działanie Wydziału Komunikacji i Transportu. Z początkiem roku uruchomiono dwa nowe stanowiska obsługi, a dwa z dotychczas działających zostały przebudowane. Mieszkańcy obsługiwani są na 15 stanowiskach. Można umówić wizytę przez internet.

Potrzeba wprowadzenia usprawnień w wydziale wynikała ze zwiększonej liczby klientów po zmianie przepisów w 2024 r., kiedy wprowadzono kary za niezłożenie w terminie wniosku o rejestrację pojazdu lub niezgłoszenie jego zbycia. Dodatkowym powodem jest wprowadzenie nazw ulic w jednej z większych gmin powiatu – Jasienicy – co wiąże się z koniecznością aktualizacji danych mieszkańców w dowodach rejestracyjnych i wizytą w starostwie.

Powiat bielski zrzesza dziesięć gmin, w tym trzy miasta: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice i Szczyrk. Mieszka w nim blisko 160 tys. osób. (PAP)

