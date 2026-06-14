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Dodatkowe 900 zł co miesiąc dla seniorów. ZUS pozwala na łączenie świadczeń

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 13:04
pieniądze
Dodatkowe 900 zł co miesiąc dla seniorów. ZUS pozwala na łączenie świadczeń/Shutterstock
Wiele osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów w Polsce nie wykorzystuje w pełni dostępnych instrumentów wsparcia finansowego, które mogą łącznie zasilić portfel kwotą bliską 900 złotych miesięcznie. Niska świadomość dotycząca łączenia świadczenia uzupełniającego z dodatkiem pielęgnacyjnym sprawia, że tysiące uprawnionych obywateli rezygnuje z należnych im pieniędzy.

Wsparcie finansowe dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest kluczowym elementem polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na kumulację dwóch konkretnych dodatków. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, niezbędne jest zrozumienie kryteriów dochodowych oraz posiadanie odpowiednich orzeczeń lekarskich.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Pierwszym elementem wsparcia jest świadczenie uzupełniające, znane jako "500 plus dla niesamodzielnych". Jest ono dedykowane osobom pełnoletnim z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota dodatku wynosi 500 zł, jednak jej ostateczna wysokość zależy od sumy pobieranych świadczeń publicznych. Obecnie (do lutego 2027 roku) łączna kwota otrzymywanych świadczeń brutto nie może przekroczyć progu 2687,67 zł. Jeżeli suma ta jest niższa, dodatek jest wypłacany w takiej wysokości, aby dopełnić dochód do limitu, nie przekraczając kwoty 500 zł.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS i KRUS z zasady przyznawania

Drugim filarem pomocy jest dodatek pielęgnacyjny. Jego obecna wysokość (obowiązująca od 1 marca 2026 roku) wynosi 366,68 zł. Świadczenie to przysługuje osobom z ustalonym prawem do emerytury lub renty. Seniorzy powyżej 75. roku życia otrzymują je automatycznie, natomiast osoby młodsze oraz niepełnosprawne muszą złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jak otrzymać prawie 900 zł dodatku do emerytury i renty?

Wielu beneficjentów nie wie, że oba świadczenia można pobierać równolegle. Od 1 marca 2026 roku łączna kwota wsparcia wynosi 866,68 zł (500 zł świadczenia uzupełniającego oraz 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego). Wartość ta wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych dzięki corocznej waloryzacji świadczeń. Aby skorzystać z tych środków, konieczna jest weryfikacja uprawnień w ZUS lub KRUS. Brak inicjatywy ze strony osoby uprawnionej często skutkuje utratą szansy na poprawę sytuacji materialnej. Warto zatem sprawdzić ważność swoich orzeczeń i złożyć wnioski jak najszybciej.

Lista dokumentów do ZUS/KRUS. Co przygotować?

Aby ubiegać się o oba świadczenia, należy złożyć odpowiednie formularze. Większość z nich znajdziesz na stronie urzędu lub w placówce.

  • Wniosek ESUN - formularz o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  • Wniosek ER-9 - jeśli starasz się o dodatek pielęgnacyjny (osoby poniżej 75. roku życia).
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) - wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
  • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - jeśli już je posiadasz. Jeśli nie, lekarz orzecznik ZUS wyda je na podstawie Twojej dokumentacji medycznej.
  • Dokumentacja medyczna - karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, historia choroby (wszystko, co potwierdza stan zdrowia).

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy jeśli mam 75 lat, muszę składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny? Nie. Po ukończeniu 75. roku życia ZUS (lub KRUS) przyznaje ten dodatek automatycznie i dolicza go do Twojej emerytury. Musisz jednak złożyć osobny wniosek (ESUN), jeśli chcesz otrzymać dodatkowe 500 zł świadczenia uzupełniającego.
  2. Czy dodatek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu przy "500 plus dla niesamodzielnych"? Nie. Przy obliczaniu progu dochodowego (obecnie 2687,67 zł brutto) ZUS nie bierze pod uwagę kwoty dodatku pielęgnacyjnego. To bardzo ważne, bo dzięki temu łatwiej zmieścić się w limicie.
  3. Co jeśli moja emerytura przekracza próg dochodowy? Jeśli Twoja emerytura brutto jest wyższa niż limit, ale niższa niż limit + 500 zł, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Twoje świadczenie 500+ zostanie odpowiednio pomniejszone, ale nadal otrzymasz wsparcie (np. jeśli przekraczasz próg o 100 zł, otrzymasz 400 zł dodatku).
  4. Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z urzędu miasta wystarczy? Niestety nie. Do otrzymania pieniędzy z ZUS konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS (lub lekarza rzeczoznawcę KRUS). Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dokumentem pomocniczym, ale nie daje automatycznie prawa do pieniędzy.
  5. Jak długo czeka się na decyzję? ZUS ma zazwyczaj 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności (np. od daty badania przez lekarza orzecznika).
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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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Tematy: dodatek pielęgnacyjnyświadczeniaświadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
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