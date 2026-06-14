Dodatkowe 900 zł co miesiąc dla seniorów. ZUS pozwala na łączenie świadczeń

Wsparcie finansowe dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów jest kluczowym elementem polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na kumulację dwóch konkretnych dodatków. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, niezbędne jest zrozumienie kryteriów dochodowych oraz posiadanie odpowiednich orzeczeń lekarskich.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Pierwszym elementem wsparcia jest świadczenie uzupełniające, znane jako "500 plus dla niesamodzielnych". Jest ono dedykowane osobom pełnoletnim z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota dodatku wynosi 500 zł, jednak jej ostateczna wysokość zależy od sumy pobieranych świadczeń publicznych. Obecnie (do lutego 2027 roku) łączna kwota otrzymywanych świadczeń brutto nie może przekroczyć progu 2687,67 zł. Jeżeli suma ta jest niższa, dodatek jest wypłacany w takiej wysokości, aby dopełnić dochód do limitu, nie przekraczając kwoty 500 zł.

Drugim filarem pomocy jest dodatek pielęgnacyjny. Jego obecna wysokość (obowiązująca od 1 marca 2026 roku) wynosi 366,68 zł. Świadczenie to przysługuje osobom z ustalonym prawem do emerytury lub renty. Seniorzy powyżej 75. roku życia otrzymują je automatycznie, natomiast osoby młodsze oraz niepełnosprawne muszą złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jak otrzymać prawie 900 zł dodatku do emerytury i renty?

Wielu beneficjentów nie wie, że oba świadczenia można pobierać równolegle. Od 1 marca 2026 roku łączna kwota wsparcia wynosi 866,68 zł (500 zł świadczenia uzupełniającego oraz 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego). Wartość ta wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych dzięki corocznej waloryzacji świadczeń. Aby skorzystać z tych środków, konieczna jest weryfikacja uprawnień w ZUS lub KRUS. Brak inicjatywy ze strony osoby uprawnionej często skutkuje utratą szansy na poprawę sytuacji materialnej. Warto zatem sprawdzić ważność swoich orzeczeń i złożyć wnioski jak najszybciej.

Lista dokumentów do ZUS/KRUS. Co przygotować?

Aby ubiegać się o oba świadczenia, należy złożyć odpowiednie formularze. Większość z nich znajdziesz na stronie urzędu lub w placówce.

Wniosek ESUN - formularz o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wniosek ER-9 - jeśli starasz się o dodatek pielęgnacyjny (osoby poniżej 75. roku życia).

Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) - wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - jeśli już je posiadasz. Jeśli nie, lekarz orzecznik ZUS wyda je na podstawie Twojej dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna - karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, historia choroby (wszystko, co potwierdza stan zdrowia).

FAQ - najczęściej zadawane pytania