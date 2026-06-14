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Skrócony czas pracy. Którzy pracodawcy zostali wybrani do programu pilotażowego?

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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59 minut temu
4-dniowy tydzień pracy skrócony czas pracy sens
Skrócony czas pracy pracodawcy/Shutterstock
W ramach programu pilotażowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Skrócony czas pracy-to się dzieje!" w 2026 roku osiemdziesięciu pracodawców zdecydowało na wprowadzenie skróconego czasu pracy dla pracowników z zachowaniem wynagrodzenia. Jakie podmioty wzięły udział w programie?

Pracodawcy, którzy mogli wziąć udział w programie pilotażowym

W naborze programu pilotażowego skróconego czasu pracy wyłoniono po czterdziestu pracodawców - prywatnych oraz instytucji i spółek publicznych. Tworząc program pilotażowy, wyłoniono trzy grupy pod względem PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), a każda z tych grup została podzielona na podmioty zatrudniające do dziewięciu pracowników, od 10 do 49 pracowników, od 50 do 249 pracowników i od 250 pracowników.

Grupy PKD to:

  • I. rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, dostawa energii, gazu oraz wody;
  • II. budownictwo, handel, transport, działalność wydawnicza, finansowa i ubezpieczeniowa oraz związana z nieruchomościami, usługi telekomunikacyjne i informatyczne;
  • III. działalność naukowa i edukacyjna, związana z kulturą sportem i rekreacją, administracja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

W założeniu podział wybranych podmiotów w ramach grup oraz mając na względzie ilości pracowników, miał być w miarę równomierny - więcej mniejszych biorąc pod uwagę popularność branż.

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Wybór pracodawców do programu pilotażowego skróconego czasu pracy

Odmiennie od przyjętych założeń najliczniej jest reprezentowana grupa III – 56 podmiotów, najskromniej grupa I – jedynie czternaście. Wśród pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wybrano dwóch z grupy I, tylko jednego (z planowanych czterech) z grupy II, oraz trzech z grupy III.

W I grupie nazwy pięciu podmiotów wskazują na zajmowanie się kwestiami związanymi z codziennym funkcjonowaniem (usługi wodne) czy służbą publiczną (nadleśnictwo). Wskazana została również spółdzielnia socjalna. Największym mając na względzie ilość zatrudnianych pracowników, beneficjentem w tej grupie spośród przedsiębiorców jest podmiot zajmujący się produkcją części samochodowych.

Bardziej zróżnicowana jest grupa II: spółdzielnia mieszkaniowe, towarzystwo budownictwa społecznego, urząd żeglugi śródlądowej, fundacja rozwoju regionalnego. Największe środki finansowe uzyskały podmioty prywatne:

  • z branży meblarskiej - jedyny beneficjent w grupie pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników;
  • zajmujący się dostawą usług w zakresie handlu międzynarodowego mający powyżej 250 zatrudnionych na umowie o pracę.

Trzecia grupa jest zdominowana przez szeroko pojęty sektor publiczny w szczególności podmioty zatrudniających większą ilość pracowników. Wśród tych najmniejszych (do dziewięciu osób) wybrano m.in. dwa stowarzyszenia lokalne i jeden powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – łącznie osiem podmiotów. Pracodawcy dla od 10 do 49 zatrudnionych – osiemnastu – to dziesięć gmin, dwa powiaty, dwie publiczne instytucje kultury oraz związek międzygminny. Miejsca pracy dla od 50 do 249 osób wybrane do programu pilotażowego skróconego czasu pracy stanowią największą, bo aż 27osobową grupę. To dziesięć gmin i urzędów gmin, siedem powiatów i starostw powiatowych, trzy instytucje kultury w tym dwie w strukturach samorządowych, publiczna szkoła wyższa, inspekcja, izba zawodowa, fundacja zajmująca się zdrowiem psychicznym. Trzech pracodawców w ostatnim przedziale pod względem ilości zatrudnienia to samorządowe osoby prawne albo instytucje z nimi związane: miasto Leszno, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: pracodawcapracownicyskrócony czas pracyprogram pilotażowy
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