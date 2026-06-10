W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborze do programu pilotażowego skróconego czasu pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia mieli możliwość uczestniczyć pracodawcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Wnioski trzeba było składać w formie elektronicznej, między 14 sierpnia a 15 września 2025 r., na co zdecydowało się prawie 2 tys. przedsiębiorstw i instytucji. Wybrano 40 podmiotów prywatnych oraz 40 instytucji i spółek publicznych. Etap przygotowawczy trwał do końca ubiegłego roku, w bieżącym różne formy skróconego czasu pracy testuje niemal 5 tys. pracowników. Jest to jeden z największych programów pilotażowy skróconego czasu pracy na świecie, a średnia kwota dofinansowanie wyniosła ponad 500 tys. zł. Trzecim etapem realizacji tego programu będzie złożenie do 15 maja 2027 r. sprawozdania końcowego oraz ankiet pracodawców i pracowników.

Monitoring przebiegu programu pilotażu skróconego czasu pracy

Podczas roku trwania programu pracodawcy i pracownicy muszą wypełnić ankiety. Na ich podstawie organizator akcji dowie się, jak różne sposoby skracania czasu pracy rzutują m.in. na efektywność pracy i dobrostan pracowników. Zdaniem ministerstwa umożliwi to ustalenie kierunku przyszłych zmian na rynku pracy w Polsce tak, aby były one adekwatne do wyzwań współczesnej gospodarki.

Dodatkowo został powołany Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy, który czuwa nad właściwą realizacją programu. Składa się on z reprezentantów pracodawców, związków zawodowych, samorządów, a także ekspertów zarówno w obszarze zarządzania jak i zasobów ludzkich.

Warunki udziału pracodawcy w programie pilotażowym: