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Skrócony czas pracy - program pilotażowy z ministerialnym dofinansowaniem

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 07:28
4 dni pracy w tygodniu skrócony czas pracy technologia
skrócony czas pracy/Shutterstock
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało program pilotażowy skierowany do przedsiębiorstw i instytucji skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Obecnie trwa jego drugi etap. Co zostało zaproponowane pracodawcom?

W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborze do programu pilotażowego skróconego czasu pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia mieli możliwość uczestniczyć pracodawcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Wnioski trzeba było składać w formie elektronicznej, między 14 sierpnia a 15 września 2025 r., na co zdecydowało się prawie 2 tys. przedsiębiorstw i instytucji. Wybrano 40 podmiotów prywatnych oraz 40 instytucji i spółek publicznych. Etap przygotowawczy trwał do końca ubiegłego roku, w bieżącym różne formy skróconego czasu pracy testuje niemal 5 tys. pracowników. Jest to jeden z największych programów pilotażowy skróconego czasu pracy na świecie, a średnia kwota dofinansowanie wyniosła ponad 500 tys. zł. Trzecim etapem realizacji tego programu będzie złożenie do 15 maja 2027 r. sprawozdania końcowego oraz ankiet pracodawców i pracowników.

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Monitoring przebiegu programu pilotażu skróconego czasu pracy

Podczas roku trwania programu pracodawcy i pracownicy muszą wypełnić ankiety. Na ich podstawie organizator akcji dowie się, jak różne sposoby skracania czasu pracy rzutują m.in. na efektywność pracy i dobrostan pracowników. Zdaniem ministerstwa umożliwi to ustalenie kierunku przyszłych zmian na rynku pracy w Polsce tak, aby były one adekwatne do wyzwań współczesnej gospodarki.

Dodatkowo został powołany Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy, który czuwa nad właściwą realizacją programu. Składa się on z reprezentantów pracodawców, związków zawodowych, samorządów, a także ekspertów zarówno w obszarze zarządzania jak i zasobów ludzkich.

Warunki udziału pracodawcy w programie pilotażowym:

  • prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zatrudnianie co najmniej 75 % pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
  • objęcie projektem minimum 50 % pracowników,
  • utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90 % stanu początkowego, określonego we wniosku,
  • utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu, przez cały okres jego trwania,
  • niepogorszenie warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.
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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: pracownicypracodawcyskrócony czas pracyprogram pilotażowy
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