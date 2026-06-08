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Koniec nadziei pracodawców? Wstrzymano kluczowy projekt dotyczący cudzoziemców

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:45
Koniec nadziei pracodawców? Wstrzymano kluczowy projekt dotyczący cudzoziemców
Koniec nadziei pracodawców? Wstrzymano kluczowy projekt dotyczący cudzoziemców/Shutterstock
Pracodawcy liczyli na ułatwienia przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Rząd wstrzymał jednak prace nad wykazem zawodów deficytowych. Powodem wstrzymania prac jest wzrost bezrobocia - napisał poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna” w materiale „Szybkiej ścieżki nie będzie”.

Pracodawcy rozczarowani. Ułatwień nie będzie

Gazeta podała, że prace nad wykazem zawodów, w których występują niedobory kadrowe, trwały od kilku miesięcy, a 15 stycznia pojawił się projekt, który został przesłany do konsultacji. Według dziennika firmy liczyły, że już niebawem wykaz wejdzie w życie i upatrywały w nim ratunku w obliczu paraliżu decyzyjnego w urzędach wojewódzkich i narastających zatorów w legalizacji pobytu cudzoziemców.

Wykaz miał wyeliminować jedną z najbardziej czasochłonnych procedur przy rekrutacji obcokrajowców. Pracodawca chętny do zatrudnienia pracownika wykonującego zawód z listy miał być zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy" - przypomniał DGP.

Prace wstrzymane przez rosnące bezrobocie

Resort pracy potwierdził DGP informacje z jednego z podzespołów Rady Dialogu Społecznego, że prace nad rozporządzeniem zostały wstrzymane i nie jest planowane ich wznowienie.

Resort dodał, że wstrzymanie prac nastąpiło ze względu na wzrost bezrobocia - podał dziennik i podkreślił, że powodem tej decyzji nie kryją zaskoczenia reprezentanci pracodawców, bo bezrobocie rok do roku wprawdzie wzrosło, ale trend zdążył się już odwrócić.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: pracazatrudnienieobcokrajowcy
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