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Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Mediana pensji niższa o prawie 20 proc. od średniej krajowej

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:00
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Mediana pensji niższa o prawie 20 proc. od średniej krajowej
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Mediana pensji niższa o prawie 20 proc. od średniej krajowej/Shutterstock
Mediana wynagrodzeń w Polsce wciąż pozostaje wyraźnie niższa od średniej krajowej, co dobrze pokazuje skalę nierówności płacowych w gospodarce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2025 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto była o prawie 20 proc. niższa niż przeciętne wynagrodzenie. To zestawienie ponownie przypomina, że statystyczna „średnia” nie oddaje realnych zarobków większości pracowników.

Mediana wynagrodzeń vs średnia krajowa

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w grudniu 2025 roku wyniosła 7 907,20 zł i była niższa o 19,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W grudniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do listopada 2025 r. o 6,4 proc., natomiast w stosunku do grudnia 2024 r. o 8,8 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 8,2 proc. w stosunku do listopada 2025 r., a w stosunku do grudnia 2024 r. o 7,8 proc. i wyniosło 9.813,30 zł. Wśród mężczyzn wyniosło 10.087,86 zł (co stanowiło 102,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet – 9.533,08 zł (97,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem).

Mediana wynagrodzenia wg płci i sektorów

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – wśród mężczyzn wyniosła 8.027,85 zł (101,5 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7.783,00 zł (98,4 proc. wartości ogółem).

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 9.857,96 zł (co stanowiło 124,7 proc. wartości ogółem), natomiast w sektorze prywatnym była równa 6.895,00 zł – 87,2 proc. wartości ogółem.

Rozkład mediany

W grudniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 16.290,63 zł (decyl dziewiąty).

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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Tematy: pracawynagrodzeniamediana wynagrodzeń
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