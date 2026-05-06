Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:05
Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w listopadzie 2025 r. wyniosła 7.432,0 zł i była niższa o 18,0 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

Niewielki wzrost mediany płac

W listopadzie 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do października 2025 r. o 0,2 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,6 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,9 proc. w stosunku do października 2025 r., a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,3 proc.

Wynagrodzenia w małych firmach

W listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6.076,49 zł.

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Najniższe i najwyższe pensje

W listopadzie 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14.477,10 zł.

Źródło: PAP
Ile zarabia student w Polsce? Różnica z oczekiwaniami jest ogromna
Przeciętne wynagrodzenie wzrosło mocniej, niż przewidywano. GUS podał najnowsze dane
Gdzie w Polsce płacą najlepiej?
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
