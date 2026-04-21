Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. GUS podał nowe dane

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:01
[aktualizacja dzisiaj, 10:25]
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wzrosło o 6,6 proc. rok do roku oraz o 5,7 proc. miesiąc do miesiąca, przewyższając konsensus PAP Biznes zakładający wzrost odpowiednio o 6,3 proc. i 5,5 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9652,19 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr i o 5,7 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,3 proc. i 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

WYNAGRODZENIE w III

9652,19

6,6

5,7

konsensus PAP

6,3

5,5

dane za II

6,1

1,5

w tys.

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

ZATRUDNIENIE w III

6389

-0,9

-0,1

konsensus PAP

-0,8

-0,1

dane za II

-0,8

0

Powody wzrostu wynagrodzeń

Wzrost wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu spowodowany był m.in przez wypłatę premii kwartalnych - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w marcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych, świątecznych oraz uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń3), a także podwyżką wynagrodzeń" - podał GUS.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

Źródło: GUS
