Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. GUS podał nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9652,19 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr i o 5,7 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,3 proc. i 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w III 9652,19 6,6 5,7 konsensus PAP 6,3 5,5 dane za II 6,1 1,5 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w III 6389 -0,9 -0,1 konsensus PAP -0,8 -0,1 dane za II -0,8 0

Powody wzrostu wynagrodzeń

Wzrost wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu spowodowany był m.in przez wypłatę premii kwartalnych - podał Główny Urząd Statystyczny.

"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w marcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych, świątecznych oraz uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń3), a także podwyżką wynagrodzeń" - podał GUS.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.