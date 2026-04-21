Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce. GUS podał nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9652,19 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rdr i o 5,7 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,3 proc. i 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
w PLN
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w III
9652,19
6,6
5,7
konsensus PAP
6,3
5,5
dane za II
6,1
1,5
w tys.
zmiana rdr (w proc.)
zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w III
6389
-0,9
-0,1
konsensus PAP
-0,8
-0,1
dane za II
-0,8
0
Powody wzrostu wynagrodzeń
Wzrost wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu spowodowany był m.in przez wypłatę premii kwartalnych - podał Główny Urząd Statystyczny.
"Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w marcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród, bonusów i premii w tym kwartalnych, rocznych, świątecznych oraz uznaniowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń3), a także podwyżką wynagrodzeń" - podał GUS.
Zatrudnienie
Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.