Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia wycofało się z zamierzeń przesunięcia waloryzacji płac minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 2027 r. MZ nie zmieni w tym roku także wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Oznacza to, że pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o 8,82 proc., zgodnie z opublikowanym w lutym wskaźnikiem GUS.

Pensje minimalne w zawodach medycznych

Pensja minimalna lekarza i dentysty ze specjalizacją, zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, od 1 lipca wyniesie 12 910,16 zł brutto; farmaceuty, fizjoterapeuty, pielęgniarki, z tytułem magistra i specjalizacją - 11 485,59 zł brutto; lekarza i dentysty bez specjalizacji -10595,23 zł brutto; stażysty - 8458,38 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne m.in. farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki i położnej z wykształceniem na poziomie magisterskim, a także pielęgniarki, położnej po studiach I stopnia ze specjalizacją oraz pielęgniarki i położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją od 1 lipca - to 9081,63 zł brutto.

Pensja minimalna m.in. fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej ze studiami I stopnia lub wykształceniem średnim, bez specjalizacji wyniesie - 8369,35 zł brutto. Natomiast opiekuna medycznego - 7657,06 zł brutto.

Wynagrodzenia minimalne niemedyków w służbie zdrowia

Wynagrodzenie minimalne niemedyków - w zależności od wymaganego wykształcenia: 8903,56 zł brutto (wykształcenie wyższe), 6944,78 zł brutto (wykształcenie średnie), 5787,31 zł brutto (wykształcenie poniżej średniego).

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia terminu waloryzacji płac minimalnych i wskaźnika waloryzacji. - Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek - powiedziała Kęcka po posiedzeniu.

Koszt podwyżek to co najmniej 3,5 mld zł

Resort zdrowia koszt wzrostu płac minimalnych od 1 lipca w 2026 r. oszacował w „wariancie minimalnym” na 3,5 mld zł.

Zmianom mechanizmu waloryzacji płac sprzeciwiały się związki zawodowe, reprezentowane w zespole trójstronnym ds. ochrony zdrowia przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.