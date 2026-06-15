Holandia szykuje się na najgorsze. Ma już miejsce dla rosyjskich jeńców

Informacje o ćwiczeniach ujawnił holenderski dziennik "Algemeen Dagblad". W ubiegłym tygodniu wojskowi testowali projekt obozu na poligonie Marnehuizen w prowincji Groningen. W przypadku wojny miejsce to mogłoby służyć do przetrzymywania dużej liczby pojmanych żołnierzy wroga.

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Według planów obiekt znacząco różniłby się od tradycyjnych obozów jenieckich znanych z XX wieku. Zamiast rozbudowanego systemu wież strażniczych i reflektorów bezpieczeństwo miałaby zapewniać nowoczesna technologia.

Monitoring opierałby się na kamerach reagujących na obraz i dźwięk. Nad terenem regularnie latałyby drony przekazujące obraz w czasie rzeczywistym. Cały system miałby umożliwić skuteczny nadzór przy ograniczeniu liczby personelu.

Budowa obozu nie byłaby wyłącznie zadaniem wojska. W przedsięwzięcie mieliby zostać zaangażowani również cywilni wykonawcy, którzy na co dzień odpowiadają za przygotowywanie infrastruktury dla dużych festiwali muzycznych.

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Jak informuje "AD", jeńcy mieszkaliby w niewielkich białych barakach wyposażonych w łóżka piętrowe. W jednym pomieszczeniu przebywałoby maksymalnie 20 osób. Oficerowie i szeregowi żołnierze byliby zakwaterowani razem.

Na terenie obozu znalazłyby się także miejsca do spacerów, wspólne prysznice, stołówka oraz punkt medyczny. Telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne byłyby odbierane, jednak więźniowie zachowaliby możliwość pisania listów do rodzin.

Holandia wraca do rozwiązań, które ostatni raz testowano jeszcze w okresie zimnej wojny. Jak przyznają wojskowi, przez ostatnie 30 lat armia praktycznie nie musiała zajmować się logistyką związaną z przetrzymywaniem dużych grup jeńców.

Holenderskie władze podkreślają, że sposób traktowania jeńców wynika zarówno z prawa międzynarodowego, jak i praktycznego podejścia do przyszłych konfliktów. Zakłada się, że w przypadku pojmania własnych żołnierzy Holandia oczekiwałaby takiego samego traktowania.

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W tle pozostają analizy NATO, według których Rosja może w kolejnych latach osiągnąć zdolność do potencjalnego ataku na jedno z państw członkowskich przed 2029 rokiem. Ocenę oparto na danych wywiadowczych analizowanych przez wszystkie 32 państwa NATO.