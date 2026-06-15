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Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 12:29
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy/East News
Mimo wcześniejszych zapowiedzi Polska nadal nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w Radiu Zet ujawnił, że kluczowym warunkiem pozostaje niewywiązanie się strony ukraińskiej z ustaleń dotyczących współpracy technologicznej w obszarze dronów. Sprawa utknęła w fazie negocjacji.

Wiceszef MON podkreślił, że przekazanie MiG-ów 29 nie zostało zrealizowane, ponieważ nie dopięto wcześniejszych ustaleń ze stroną ukraińską. Kluczowym elementem rozmów miała być współpraca w zakresie technologii dronowych, które po rosyjskiej inwazji stały się jednym z najważniejszych obszarów rozwoju ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego.

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Nie przekazaliśmy Ukrainie MiG-ów. Poprzedni rząd PiS-u przekazał myśliwce i ta sprawa była publicznie podnoszona. Natomiast obecny rząd nie przekazał MiG-ów Ukrainie. Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa myśliwców zakończy się sukcesem – powiedział Cezary Tomczyk na antenie Radia Zet.

Kwestia przekazania sprzętu wojskowego była wcześniej przedmiotem napięć politycznych. W przestrzeni publicznej pojawiały się zarzuty dotyczące braku pełnej komunikacji między rządem a Pałacem Prezydenckim. Spór dotyczył nie tylko samej decyzji o ewentualnym przekazaniu samolotów, ale również sposobu informowania Karola Nawrockiego o działaniach związanych z pomocą wojskową dla Ukrainy.

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Ostatecznie Polska nie przekazała do tej pory MiG-ów 29 na Ukrainę. Warunkiem ich ewentualnego transferu pozostaje finalizacja porozumienia dotyczącego współpracy technologicznej, przede wszystkim w obszarze systemów dronowych. Rozmowy między Warszawą a Kijowem na ten temat nadal trwają.

– Trwa dialog między Polską a Ukrainą. Polacy powiedzieli jasno: w związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też z tych zdolności ukraińskich korzystać. Oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, sprawa nie została dopięta – przekazał Tomczyk.

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Polska od początku rosyjskiej inwazji pozostaje jednym z najważniejszych partnerów wojskowych Ukrainy. Z raportu KPRM z października 2025 roku wynika, że w latach 2022–2024 przekazano Kijowowi 318 czołgów, 586 innych pojazdów pancernych oraz 137 systemów artyleryjskich, w tym armatohaubice Krab, moździerze Rak i czołgi Leopard 2A4. Ukraina otrzymała również 10 samolotów MiG-29 i 10 śmigłowców Mi-24, a także m.in. zestawy przeciwlotnicze Piorun, drony FlyEye i amunicję krążącą Warmate.

Do marca 2025 roku łączna wartość polskiej pomocy wojskowej i wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych przekroczyła 18 mld zł. Równolegle Ukraina kupowała w Polsce uzbrojenie warte ponad 2,2 mld euro, w tym armatohaubice Krab. Dotychczas Warszawa przygotowała 48 pakietów pomocy wojskowej. Ważnym elementem wsparcia pozostają także szkolenia prowadzone przez polskich instruktorów w ramach misji UE i NATO, dzięki którym przeszkolono już dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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Tematy: Polskawojna w UkrainieUkrainamyśliwce
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