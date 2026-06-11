Polskie F-16 pod nosem Rosjan. NATO szykuje się na czarny scenariusz

Ćwiczenia "Ramstein Flag '26" obejmują rozległy obszar od Hiszpanii po północną Skandynawię. Jak podkreślają organizatorzy, scenariusz zakłada symulację działań wynikających z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony NATO.

Artykuł 5. NATO w praktyce. Polskie F-16 ćwiczą reakcję na atak wroga

W sumie w operacji bierze udział około 150 samolotów wojskowych, a w Finlandii stacjonuje około 50 maszyn różnych typów. Jednym z kluczowych punktów ćwiczeń jest baza Tikkakoski w centralnej Finlandii. To tam operują maszyny z kilku krajów NATO, a infrastruktura wojskowa regionu, w tym akademia lotnicza w Jyväskylä, odgrywa istotną rolę przy wsparciu działań.

W ćwiczeniach biorą udział polskie F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 Bielik z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dęblina. – Gościmy Amerykanów, Hiszpanów, Niemców, Polaków. Łącznie stacjonuje u nas 50 samolotów – mówi mjr Jussi Komulainen z Fińskich Sił Zbrojnych.

Maszyny operują w ramach złożonych misji COMAO, gdzie różne typy statków powietrznych realizują równolegle zadania rozpoznawcze, uderzeniowe i osłonowe. Kluczowym elementem manewrów jest symulacja działań wynikających z artykułu 5. NATO, który zakłada zbiorową obronę państw NATO w przypadku ataku na jednego z sojuszników.

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Ćwiczenia obejmują także nietypowe procedury, takie jak lądowanie na specjalnie wyłączonych odcinkach dróg publicznych. Ma to odtworzyć warunki, w których standardowa infrastruktura lotniskowa mogłaby zostać czasowo wyłączona z użycia.

– W Polsce mieliśmy już okazję ćwiczyć taki manewr. Tyle że nasz drogowy odcinek lotniskowy był znacznie szerszy niż tutaj – tłumaczy ppłk Krzysztof Poręba, pilot F-16 i dowódca polskiego komponentu w Finlandii.

Ćwiczenia potrwają do 19 czerwca. Oprócz polskich F-16 i M-346 w manewrach biorą udział m.in. amerykańskie, włoskie, duńskie i norweskie F-35, belgijskie i tureckie F-16 oraz niemieckie myśliwce Eurofighter i Tornado, a także hiszpańskie i fińskie F/A-18.