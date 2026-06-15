Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje

Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 22,1 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Kolejne miejsca zajęłyby Konfederacja - 12,8 proc. i Konfederacja Korony Polskiej 9,4 - proc.

Deklarowana frwkwencja

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku czerwca, do urn by poszło 76,6 proc. ankietowanych.

Kolicja Obywatelska liderem

Liderem nadal pozostaje KO, na którą zagłosowałoby 28,5 proc. badanych (poparcie dla tego ugrupowania spadło o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z maja). PiS poparło 22,1 proc. respondentów (wzrost o 2,5 pkt proc.), a 12,8 proc. Konfederację (spadek o 2,5 pkt proc.), zaś na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby 9,4 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pkt proc.).

Razem, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem z poparciem 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc.), Nowa Lewica - 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 - na którą głos oddałoby 1,3 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Jak podaje CBOS, „inną partię” poparłoby 0,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), zaś 14,5 proc. respondentów odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2,9 pkt proc.) na kogo by6 zagłosowała, a 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie (1,5 pkt proc.). Frekwencja w wyborach wyniosłaby „dokładnie tyle samo co w maju”, czyli - 76,6 proc.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.)oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) między 8 a 10 czerwca br. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.