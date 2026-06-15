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Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:56
Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje
Tylko cztery partie w Sejmie. Nowy sondaż wyborczy zaskakuje/Shutterstock
Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość o ponad 6 punktów procentowych – pokazuje najnowszy sondaż CBOS. Podium zamyka Konfederacja, a tuż za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej, która notuje wynik bliski 10 proc. Reszta ugrupowań znanazłaby się poza parlamentem.

Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 22,1 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Kolejne miejsca zajęłyby Konfederacja - 12,8 proc. i Konfederacja Korony Polskiej 9,4 - proc.

Deklarowana frwkwencja

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku czerwca, do urn by poszło 76,6 proc. ankietowanych.

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Kolicja Obywatelska liderem

Liderem nadal pozostaje KO, na którą zagłosowałoby 28,5 proc. badanych (poparcie dla tego ugrupowania spadło o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z maja). PiS poparło 22,1 proc. respondentów (wzrost o 2,5 pkt proc.), a 12,8 proc. Konfederację (spadek o 2,5 pkt proc.), zaś na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby 9,4 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pkt proc.).

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Razem, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem z poparciem 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc.), Nowa Lewica - 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 - na którą głos oddałoby 1,3 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Jak podaje CBOS, „inną partię” poparłoby 0,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), zaś 14,5 proc. respondentów odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2,9 pkt proc.) na kogo by6 zagłosowała, a 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie (1,5 pkt proc.). Frekwencja w wyborach wyniosłaby „dokładnie tyle samo co w maju”, czyli - 76,6 proc.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.)oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) między 8 a 10 czerwca br. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: PiSsondażwybory parlamentarnesejm
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