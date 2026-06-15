Świat w szoku po ataku Rosji na Ławrę Peczerską. "To jak zbombardowanie katedry Notre-Dame"

MSZ Ukrainy: Putin wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii

Przywódca Rosji Władimir Putin swoim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii – oświadczył w poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

„Atakując Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki. I przegra tę wojnę” – napisał Sybiha w serwisie X.

MSZ Francji: To nie do przyjęcia

Dla nas Francuzów zbombardowanie przez Rosję Ławry Peczerskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre-Dame czy bazyliki w Saint-Denis; to nie do przyjęcia – powiedział w poniedziałek w Luksemburgu szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot.

Barrot powiedział, że zeszłej nocy w Ukrainie Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na Kijów, w tym powodują bardzo poważnie zniszczenia w prawosławnym klasztorze Ławra Peczerska, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Minister ocenił, że dla Francuzów zniszczenie kijowskiego klasztoru to jak zbombardowanie paryskiej katedry Notre-Dame czy bazyliki św. Dionizego w Saint-Denis. – To nie do zaakceptowania – powiedział Barrot.

Litwa: trzeba wprowadzić kolejny pakiet sankcji

Szef litewskiej dyplomacji Kestutis Budrys wezwał Unię Europejską do szybkiego przyjęcia 21. pakietu sankcji wobec Rosji po jej ataku na Ławrę Peczerską w Kijowie. Według ministra nowe restrykcje powinny objąć m.in. rosyjskie koncerny energetyczne.

- Ławra Peczerska została brutalnie zaatakowana przez rosyjskie drony i rakiety. Ustalimy, jaki dokładnie był charakter uderzenia, ale jest to absolutnie niedopuszczalne. To jedno z najświętszych miejsc dla świata chrześcijańskiego i dla Rosji nie ma tu żadnych czerwonych linii. Dla nas to kolejny powód, by wywrzeć presję na Rosję i wreszcie wprowadzić 21. pakiet sankcji. Jeszcze go nie ma. Nie widzimy, by główne firmy energetyczne miały zostać objęte sankcjami. Mówię o Rosatomie, Rosniefcie, Łukoilu i innych (...). Musimy więc nad tym pracować, bo to będzie kolejna stracona szansa na pokazanie naszej siły - powiedział minister w Luksemburgu, gdzie odbywa się posiedzenie Rady UE.

Budrys dodał, że tylko w maju Kijów zaatakowało ponad 8 tys. rosyjskich pocisków rakietowych i dronów. - Musimy ich wesprzeć (Ukraińców - PAP), wesprzeć tym, co mamy, w zakresie obrony powietrznej, a także wesprzeć ich w przygotowaniach do nadchodzącej zimy. To będzie przede wszystkim surowa zima dla Ukrainy. To są więc zadania, które przed nami stoją i powinniśmy przygotować się do pracy - powiedział szef MSZ Litwy.

Europa nasila swoje wsparcie dla Ukrainy

Barrot zauważył, że w odpowiedzi na ataki Rosji, Europa nasila swoje wsparcie dla Ukrainy.

- Dzisiaj zostaną formalnie otwarte rozmowy w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To wymagająca droga, na której będziemy wspierać władze ukraińskie. Wywieramy również presję na Rosję i wprowadzamy nowe sankcje m.in. wobec 54 dodatkowych podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie rosyjskiej floty cieni, która pozwala Rosji obchodzić unijne sankcje (…) Nałożymy również sankcje na osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie propagandy Kremla w Europie – wymieniał Barrot.

Atak Rosji na Ukrainę

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska intensywnie atakowały Kijów z powietrza przez ponad cztery godziny.

Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło ok. 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.

W wyniku ataku ucierpiał także położony w sąsiedztwie Ławry Arsenał Sztuki, dawne zbrojownie, gdzie znajduje się obecnie ogromne centrum kulturalne. Zaledwie dwa tygodnie temu przeprowadzono tam jedne z największych w Ukrainie targów książki i imprezę literacką, na której wystąpiła m.in. polska noblistka Olga Tokarczuk.

Ministerstwo Kultury Ukrainy podało, że w rosyjskich ostrzałach uszkodzone zostało Studio Filmowe im. Dowżenki. Zniszczona została największa i najstarsza w Ukrainie kolekcja kostiumów filmowych – poinformowała ministra kultury Tetiana Bereżna.

Z Kijowa Jarosław Junko